Другие новости08 июня 2025, 03:01 |
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ФОТО. Красавица! Жена Лунина красиво отметила свой юбилей
Анастасия Лунина отметила свой день рождения
08 июня 2025, 03:01 |
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Анастасия Лунина, супруга вратаря «Реала» Андрея Лунина, отметила своё 30-летие стильной фотосессией.
В Instagram она опубликовала серию эффектных кадров, которые сразу привлекли внимание подписчиков.
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Для съёмки Анастасия выбрала чёрно-красный образ: элегантное платье, блестящие колготки, красные туфли и аксессуары.
Праздничное настроение дополнили шарики с цифрой 30 и торт.
В комментариях — множество поздравлений и восторженных отзывов.
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