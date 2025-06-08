ФОТО. Красавица! Жена Лунина красиво отметила свой юбилей

Анастасия Лунина, супруга вратаря «Реала» Андрея Лунина, отметила своё 30-летие стильной фотосессией.

В Instagram она опубликовала серию эффектных кадров, которые сразу привлекли внимание подписчиков.

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Для съёмки Анастасия выбрала чёрно-красный образ: элегантное платье, блестящие колготки, красные туфли и аксессуары.

Праздничное настроение дополнили шарики с цифрой 30 и торт.

В комментариях — множество поздравлений и восторженных отзывов.