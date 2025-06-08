Другие новости08 июня 2025, 02:42 |
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ВИДЕО. Игрок Манчестер Юнайтед удивил всех. Отпуск в родных краях
Андре Онана – парень простой
08 июня 2025, 02:42 |
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Андре Онана, вратарь «Манчестер Юнайтед», был замечен за игрой в уличный футбол в Камеруне.
Андре играл на позиции полевого игрока, а не голкипера.
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Видео быстро стало вирусным и вызвало волну иронии среди болельщиков «Юнайтед», зная его нестабильные выступления в клубе.
Пользователи шутят, что Онана «нашёл свой уровень» и советуют остаться в поле вместо ворот.
Onana back home,bro loves street football😄🇨🇲 pic.twitter.com/8lBsHfKgPZ— Kobi (@UtdKobi) June 7, 2025
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