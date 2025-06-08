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08 июня 2025, 02:42 |
128
0

ВИДЕО. Игрок Манчестер Юнайтед удивил всех. Отпуск в родных краях

Андре Онана – парень простой

08 июня 2025, 02:42 |
128
0
ВИДЕО. Игрок Манчестер Юнайтед удивил всех. Отпуск в родных краях
X. Андре Онана

Андре Онана, вратарь «Манчестер Юнайтед», был замечен за игрой в уличный футбол в Камеруне.

Андре играл на позиции полевого игрока, а не голкипера.

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Видео быстро стало вирусным и вызвало волну иронии среди болельщиков «Юнайтед», зная его нестабильные выступления в клубе.

Пользователи шутят, что Онана «нашёл свой уровень» и советуют остаться в поле вместо ворот.

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видео lifestyle Андре Онана Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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