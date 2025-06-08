ФОТО. Жена Забарного впечатлила своей красотой. Её новые фото – топ

Ангелина Забарная, жена защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, опубликовала в Instagram новые фото, которые произвели впечатление на подписчиков.

На снимке она в изящном лавандовом платье, в мягком освещении и с зеркальным отражением, создающим атмосферу волшебства.

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Пользователи отметили её естественную красоту и уверенный взгляд.

Фото стало напоминанием, что Ангелина – одна из самых красивых жен украинских футболистов.