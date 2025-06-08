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08 июня 2025, 01:55 |
222
1

ФОТО. Жена Забарного впечатлила своей красотой. Её новые фото – топ

Ангелина Забарная радует новым контентом

08 июня 2025, 01:55 |
222
1
ФОТО. Жена Забарного впечатлила своей красотой. Её новые фото – топ
Instagram. Ангелина Забарная

Ангелина Забарная, жена защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, опубликовала в Instagram новые фото, которые произвели впечатление на подписчиков.

На снимке она в изящном лавандовом платье, в мягком освещении и с зеркальным отражением, создающим атмосферу волшебства.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пользователи отметили её естественную красоту и уверенный взгляд.

Фото стало напоминанием, что Ангелина – одна из самых красивых жен украинских футболистов.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Пoлковник
Скоро семьями будут дружить с сафроновыми☝️
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