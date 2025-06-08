Другие новости08 июня 2025, 01:55 |
222
1
ФОТО. Жена Забарного впечатлила своей красотой. Её новые фото – топ
Ангелина Забарная радует новым контентом
08 июня 2025, 01:55 |
222
1
Ангелина Забарная, жена защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, опубликовала в Instagram новые фото, которые произвели впечатление на подписчиков.
На снимке она в изящном лавандовом платье, в мягком освещении и с зеркальным отражением, создающим атмосферу волшебства.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Пользователи отметили её естественную красоту и уверенный взгляд.
Фото стало напоминанием, что Ангелина – одна из самых красивых жен украинских футболистов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 июня 2025, 01:32 0
Тренер хочет ускорить трансфер Хоана Гарсии
Бокс | 07 июня 2025, 08:15 16
Боксер – о решении повесить перчатки на гвоздь
Футбол | 07.06.2025, 11:52
Футбол | 07.06.2025, 03:45
Футбол | 07.06.2025, 23:12
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Скоро семьями будут дружить с сафроновыми☝️
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.06.2025, 05:55 28
06.06.2025, 04:08
Футбол
07.06.2025, 04:40 1
07.06.2025, 00:23 9
06.06.2025, 08:09 4
07.06.2025, 06:23 8
06.06.2025, 04:44