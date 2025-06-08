ФОТО. Так делает настоящий отец! Роналду трогательно поздравил близнецов
Криштиану Роналду и его поздравление близнецов
Криштиану Роналду поздравил своих близнецов Матео и Еву с восьмым днем рождения.
Дети, рождённые от суррогатной матери в июне 2017 года, появились на фото в Instagram с подписью: «Сегодня ваш день! С днём рождения, мои любимые ❤️».
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Всего у Роналду пятеро детей. Помимо близнецов, это старший сын Криштиану-младший (ему скоро 15) и две дочери от Джорджины Родригес — Алана Мартина (2017) и Белла Эсмеральда (2022).
Сейчас футболист находится в составе сборной Португалии, которая сегодня сыграет финал Лиги наций против Испании.
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