ВИДЕО. Как сборная Украины дважды забила Канаде на последних минутах
Забили голы Илья Забарный и Александр Зинченко
В субботу, 7 июня, проходит поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады играет матч против Украины.
Поединок проходит на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто.
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В турнире Canadian Shield 2025 также участвуют команда Новой Зеландии и сборная Кот-д'Ивуара. Украинцы сыграют против Новой Зеландии 11 июня.
На 89-й минуте Илья Забарный забил гол престижа за сборную Украины – 1:4. На 90+2-й Александр Зинченко заработал и реализовал пенальти.
ВИДЕО. Как сборная Украины дважды забила Канаде на последних минутах
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