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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2025, 00:32 | Обновлено 08 июня 2025, 00:38
116
0

ВИДЕО. Как сборная Украины дважды забила Канаде на последних минутах

Забили голы Илья Забарный и Александр Зинченко

08 июня 2025, 00:32 | Обновлено 08 июня 2025, 00:38
116
0
ВИДЕО. Как сборная Украины дважды забила Канаде на последних минутах
УАФ. Илья Забарный

В субботу, 7 июня, проходит поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады играет матч против Украины.

Поединок проходит на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В турнире Canadian Shield 2025 также участвуют команда Новой Зеландии и сборная Кот-д'Ивуара. Украинцы сыграют против Новой Зеландии 11 июня.

На 89-й минуте Илья Забарный забил гол престижа за сборную Украины – 1:4. На 90+2-й Александр Зинченко заработал и реализовал пенальти.

ВИДЕО. Как сборная Украины дважды забила Канаде на последних минутах

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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