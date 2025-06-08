В субботу, 7 июня, проходит поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады играет матч против Украины.

Поединок проходит на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто.

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В турнире Canadian Shield 2025 также участвуют команда Новой Зеландии и сборная Кот-д'Ивуара. Украинцы сыграют против Новой Зеландии 11 июня.

На 89-й минуте Илья Забарный забил гол престижа за сборную Украины – 1:4. На 90+2-й Александр Зинченко заработал и реализовал пенальти.

ВИДЕО. Как сборная Украины дважды забила Канаде на последних минутах