Украина – Франция – 1:2. Четвертьфинал ЧЕ по socca, Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала чемпионата Европы в Кишиневе
7 июня в 21:55 состоялся матч 1/4 финала ЧЕ-2025 по socca между командами Украины и Франции (1:2).
Чемпионат Европы 2025 по socca проводится с 4 по 8 июня в Кишиневе, столице Молдовы.
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Украинская команда проиграла Франции со счетом 1:2 и выбыла из турнира.
Для французов ключевой гол забил Алек Бендали (26 мин), воспользовавшись ошибкой украинцев в защите. В конце игры Орельен Жастье отправил мяч в пустые ворота (40 мин). Тимофей Буханевич сумел сокранить отставание в компенсированное время (1:2).
В полуфиналах 8 июня сыграют: 12:00. Польша – Хорватия, 13:15. Испания – Франция
Чемпионат Европы 2025 по socca
4–8 июня. Молдова (Кишинев)
1/4 финала, 7 июня
Украина – Франция – 1:2
Голы: Тимофей Буханевич, 40+1 – Алек Бендали, 26, Орельен Жастье, 40
1/4 финала, 7 июня
- 18:40. Молдова – Польша – 3:5
- 19:45. Хорватия – Венгрия – 5:0
- 20:50. Казахстан – Испания – 1:1 (пен)
- 21:55. Украина – Франция – 1:2
1/2 финала, 8 июня
- 12:00. Польша – Хорватия
- 13:15. Испания – Франция
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Инфографика
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