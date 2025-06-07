Украина – Франция – 1:2. Четвертьфинал ЧЕ по socca, Видео голов и обзор

7 июня в 21:55 состоялся матч 1/4 финала ЧЕ-2025 по socca между командами Украины и Франции (1:2).

Чемпионат Европы 2025 по socca проводится с 4 по 8 июня в Кишиневе, столице Молдовы.

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Украинская команда проиграла Франции со счетом 1:2 и выбыла из турнира.

Для французов ключевой гол забил Алек Бендали (26 мин), воспользовавшись ошибкой украинцев в защите. В конце игры Орельен Жастье отправил мяч в пустые ворота (40 мин). Тимофей Буханевич сумел сокранить отставание в компенсированное время (1:2).

В полуфиналах 8 июня сыграют: 12:00. Польша – Хорватия, 13:15. Испания – Франция

Чемпионат Европы 2025 по socca

4–8 июня. Молдова (Кишинев)

1/4 финала, 7 июня

Украина – Франция – 1:2

Голы: Тимофей Буханевич, 40+1 – Алек Бендали, 26, Орельен Жастье, 40

1/4 финала, 7 июня

18:40. Молдова – Польша – 3:5

– 3:5 19:45. Хорватия – Венгрия – 5:0

– Венгрия – 5:0 20:50. Казахстан – Испания – 1:1 (пен)

– 1:1 (пен) 21:55. Украина – Франция – 1:2

1/2 финала, 8 июня

12:00. Польша – Хорватия

13:15. Испания – Франция

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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