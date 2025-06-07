ВИДЕО. Дэвид огорчил Украину. Канада забила второй гол в ворота Трубина
На 24-й минуте счет в матче стал 2:0
В субботу, 7 июня, проходит поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады играет матч против Украины.
Поединок проходит на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто.
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В турнире Canadian Shield 2025 также участвуют команда Новой Зеландии и сборная Кот-д'Ивуара. Украинцы сыграют против Новой Зеландии 11 июня.
На 24-й минуте счет в матче стал 2:0 в пользу хозяев. Дубль оформил
ВИДЕО. Дэвид огорчил Украину. Канада забила второй гол в ворота Трубина
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