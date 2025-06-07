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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2025, 23:05 |
647
0

ВИДЕО. Дэвид огорчил Украину. Канада забила второй гол в ворота Трубина 

На 24-й минуте счет в матче стал 2:0

07 июня 2025, 23:05 |
647
0
ВИДЕО. Дэвид огорчил Украину. Канада забила второй гол в ворота Трубина 
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Дэвид

В субботу, 7 июня, проходит поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады играет матч против Украины.

Поединок проходит на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В турнире Canadian Shield 2025 также участвуют команда Новой Зеландии и сборная Кот-д'Ивуара. Украинцы сыграют против Новой Зеландии 11 июня.

На 24-й минуте счет в матче стал 2:0 в пользу хозяев. Дубль оформил

ВИДЕО. Дэвид огорчил Украину. Канада забила второй гол в ворота Трубина

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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