Сборная УКРАИНЫ07 июня 2025, 22:45 | Обновлено 07 июня 2025, 22:48
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ВИДЕО. Канада забила быстрый гол! Дэвид открыл счет в матче
Хозяева повели в счете на 4-й минуте
07 июня 2025, 22:45 | Обновлено 07 июня 2025, 22:48
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В субботу, 7 июня, проходит поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады играет матч против Украины.
Поединок проходит на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
В турнире Canadian Shield 2025 также участвуют команда Новой Зеландии и сборная Кот-д'Ивуара. Украинцы сыграют против Новой Зеландии 11 июня.
На 4-й минуте счет в матче Канада – Украина был открыт. Забил Джонатан Дэвид.
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