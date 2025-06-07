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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2025, 22:45 | Обновлено 07 июня 2025, 22:48
894
0

ВИДЕО. Канада забила быстрый гол! Дэвид открыл счет в матче

Хозяева повели в счете на 4-й минуте

07 июня 2025, 22:45 | Обновлено 07 июня 2025, 22:48
894
0
ВИДЕО. Канада забила быстрый гол! Дэвид открыл счет в матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Дэвид

В субботу, 7 июня, проходит поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады играет матч против Украины.

Поединок проходит на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В турнире Canadian Shield 2025 также участвуют команда Новой Зеландии и сборная Кот-д'Ивуара. Украинцы сыграют против Новой Зеландии 11 июня.

На 4-й минуте счет в матче Канада – Украина был открыт. Забил Джонатан Дэвид.

ВИДЕО. Канада забила быстрый гол! Дэвид открыл счет в матче

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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