Англия07 июня 2025, 22:38 |
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Женская сборная Украины стартовала в отборе на ЧЕ по баскетболу
Украинские спортсменки сыграли два матча в Румынии
07 июня 2025, 22:38 |
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Женская сборная Украины по баскетболу стартовала в отборе на чемпионат Европы.
Матчи отбора походят в Бухаресте, столице Венгрии.
В первой игре наши спортсменки одолели команду Турции со счетом 13:11.
Во второй игре сборная Украины уступила команде Венгрии со счетом 21:11.
Украина – Турция – 13:11 (статистика)
Украина: Ляшко 4(1 дальний), Дубнюк 2, Уро-Ниле 6 (1 дальний), Юркевичус 1
Венгрия – Украина – 21:11 (статистика)
Украина: Ляшко 3 (1 дальний), Дубнюк 5 (2 дальних), Уро-Ниле 2, Юркевичус 1
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