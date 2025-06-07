Женская сборная Украины стартовала в отборе на ЧЕ по баскетболу

Женская сборная Украины по баскетболу стартовала в отборе на чемпионат Европы.

Матчи отбора походят в Бухаресте, столице Венгрии.

В первой игре наши спортсменки одолели команду Турции со счетом 13:11.

Во второй игре сборная Украины уступила команде Венгрии со счетом 21:11.

Украина – Турция – 13:11 (статистика)

Украина: Ляшко 4(1 дальний), Дубнюк 2, Уро-Ниле 6 (1 дальний), Юркевичус 1

Венгрия – Украина – 21:11 (статистика)

Украина: Ляшко 3 (1 дальний), Дубнюк 5 (2 дальних), Уро-Ниле 2, Юркевичус 1