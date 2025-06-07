Что будет в матче Канада – Украина в случае ничьей в основное время?

В субботу, 7 июня, состоится матч международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады проведет матч против Украины.

Поединок состоится на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто.

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Начало встречи запланировано на 22:30 по киевскому времени.

Накануне начала этого матча пресс-служба УАФ обнародовала регламент турнира Canadian Shield 2025.

Победитель будет определяться во всех поединках: в случае ничьей после 90 минут будет назначаться серия пенальти.

По регламенту за победу начисляются три очка, за победу в серии послематчевых пенальти – два, а за поражение в серии послематчевых пенальти – одно.