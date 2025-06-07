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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2025, 19:25 |
1033
1

Что будет в матче Канада – Украина в случае ничьей в основное время?

УАФ рассказали о регламенте турнира Canadian Shield

07 июня 2025, 19:25 |
1033
1
Что будет в матче Канада – Украина в случае ничьей в основное время?
колаж Sport.ua

В субботу, 7 июня, состоится матч международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады проведет матч против Украины.

Поединок состоится на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало встречи запланировано на 22:30 по киевскому времени.

Накануне начала этого матча пресс-служба УАФ обнародовала регламент турнира Canadian Shield 2025.

Победитель будет определяться во всех поединках: в случае ничьей после 90 минут будет назначаться серия пенальти.

По регламенту за победу начисляются три очка, за победу в серии послематчевых пенальти – два, а за поражение в серии послематчевых пенальти – одно.

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Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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Я не розумію, чому Ребров не викликав нападників на цей турнір? Це ідеальна пісочниця для перегляду гравців для збірної, а Ребров це зафейлив.
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