Что будет в матче Канада – Украина в случае ничьей в основное время?
УАФ рассказали о регламенте турнира Canadian Shield
В субботу, 7 июня, состоится матч международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады проведет матч против Украины.
Поединок состоится на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто.
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Начало встречи запланировано на 22:30 по киевскому времени.
Накануне начала этого матча пресс-служба УАФ обнародовала регламент турнира Canadian Shield 2025.
Победитель будет определяться во всех поединках: в случае ничьей после 90 минут будет назначаться серия пенальти.
По регламенту за победу начисляются три очка, за победу в серии послематчевых пенальти – два, а за поражение в серии послематчевых пенальти – одно.
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