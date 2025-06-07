Португалия – Испания. Прогноз и анонс на финал Лиги наций

В воскресенье, 8 июня, состоится финальный матч Лиги наций Португалия – Испания. Поединок пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Португалия

На пути к финалу Лиги наций сборная Португалии потерпела всего одно поражение. На групповом этапе португальцы встречались со сборными Хорватии (2:1; 1:1), Шотландии (2:1; 0:0) и Польши (3:1; 5:1). Команда заняла первое место и в 1/4 финала встретилась со сборной Дании. Первый матч португальцы проиграли на поле соперника (0:1). В ответной игре основное время закончилось со счетом 3:2 в пользу сборной Португалии. Причем спасительный мяч Тринкан забил на 86-й минуте. В экстратаймах Тринкан и Гонсалу Рамуш еще дважды поразили ворота сборной Дании.

В полуфинальном матче, который проходил в Мюнхене, сборной Португалии противостояла сборная Германии. Немцы более активно провели первый тайм. Но забили в начале второго. Вовремя проведенные Роберто Мартинесом замены дали результат и сборная Португалии одержала волевую победу. Решающий мяч забил нестареющий Криштиану Роналду.

Испания

Сборная Испании в текущем розыгрыше Лиги наций не проигрывала. В группе испанцы после нулевой ничьей со сборной Сербии в первом туре (0:0) одержали пять побед подряд. Команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Данию (1:0; 2:1), Швейцарию (4:1; 3:2) и разобралась с Сербией (3:0). А вот в четвертьфинале было сложнее. Испанцы дважды сыграли вничью во сборной Нидерландов (2:2 и 3:3) и вышли в 1/2 финала одержав победу в серии пенальти.

В полуфинале сборная Испании встретилась со сборной Франции. Испанцы забили два мяча в первом тайме и два в начале второго. Затем команды обменялись голами и испанцев это несколько успокоило. Французы же забили три мяча подряд и едва не спаслись от поражения. В итоге 5:4 и Испания в финале.

Личные встречи

Последний раз сборные Испании и Португалии встречались в сентябре 2022 года. Тот поединок испанцы выиграли со счетом 1:0. А до этого команды пять раз подряд играли вничью.

Португалия – Испания: ключевая статистика и тренды

В текущем розыгрыше Лиги наций сборная Португалии забивает в среднем по 2,22 гола за игру. Средняя результативность сборной Испании составляет 2,56 гола за матч.

Возможные составы

Португалия: Диогу Кошта, Мендеш, Инасиу, Рубен Диаш, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Рубен Невеш, Бернарду Силва, Нету, Роналду, Тринкау.

Испания: Унаи Симон, Кукурелья, Хейсен, Ле Норман, Порро, Мерино, Субименди, Педри, Н. Уильямс, Ойарсабаль, Ямаль.

Прогноз

Сборные Португалии и Испании играют результативно, но в последних очных матчах забивали мало. Возможен вариант, что забьет только одна команда (коэффициент – 2,34).