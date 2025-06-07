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Чемпионат мира
07 июня 2025, 20:28 | Обновлено 07 июня 2025, 21:01
1634
7

Лидер сборной Украины: «Уже все были Львом матча. Кроме меня»

Судаков отметил свои лучшие матчи в составе сборной Украины

07 июня 2025, 20:28 | Обновлено 07 июня 2025, 21:01
1634
7
Лидер сборной Украины: «Уже все были Львом матча. Кроме меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Хавбек Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков отметил, что еще ни разу не получал звание Лев матча – лучшего игрока матча национальной команды.

«Мне кажется, уже все выиграли Лев матча, кроме меня. Среди моих лучших назову матч против Исландии, когда я отдал две голевые. Хотя тогда и Мудрик, и Цыганков забили хорошие мячи».

«Возможно, матч против Северной Македонии, когда я забил первый раз за сборную», сказал Судаков.

Сегодня в 22:30 начнется контрольный матч сборной Украины против Канады.

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Георгий Судаков сборная Украины по футболу Канада - Украина Лев матча
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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zhyr
потрібно меньше роздавати паси суперникам, а більше своїм
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+3
Burevestnik
якшо він однією ногою вже в Наполі,
то для чого йому та цяцька?
тим більше шо це гра - товарняк.
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+1
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Boodya
Бо він не "Лев" він зірка, він вище цього всього😂
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+1
zzg77
А можливо, що і ніколи!
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0
Владислав Ткаченко
Нарцис
Ответить
0
Marina Radchenko
Який ти лев, ти самозакоханий розпіарений котик
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0
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