Лидер сборной Украины: «Уже все были Львом матча. Кроме меня»
Судаков отметил свои лучшие матчи в составе сборной Украины
Хавбек Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков отметил, что еще ни разу не получал звание Лев матча – лучшего игрока матча национальной команды.
«Мне кажется, уже все выиграли Лев матча, кроме меня. Среди моих лучших назову матч против Исландии, когда я отдал две голевые. Хотя тогда и Мудрик, и Цыганков забили хорошие мячи».
«Возможно, матч против Северной Македонии, когда я забил первый раз за сборную», сказал Судаков.
Сегодня в 22:30 начнется контрольный матч сборной Украины против Канады.
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