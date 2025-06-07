Сергей РЕБРОВ: «Для меня это новый опыт. Благодарю Канаду за приглашение»

Наставник сборной Украины Сергей Ребров на странице в Instagram поблагодарил Федерацию футбола Канады за приглашение на турнир, а также отметил новый для себя опыт проведения общей пресс-конференции тренеров Канады, Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара.

«Насыщенный день перед игрой. Новый опыт для меня в виде проведения совместной пресс-конференции тренеров вместе с наставниками Канады, Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара».

«Еще раз благодарим Канаду за приглашение сыграть на их турнире. Уверен, что для нас эти два матча будут очень полезными перед началом осенней квалификации к чемпионату мира, поэтому готовимся и ждем сегодняшней встречи», – отметил Ребров.

Сборная Украины 7 и 10 июня сыграет против Канады и Новой Зеландии.