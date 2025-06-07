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  4. Сергей РЕБРОВ: «Для меня это новый опыт. Благодарю Канаду за приглашение»
Чемпионат мира
07 июня 2025, 18:55 | Обновлено 07 июня 2025, 19:56
460
1

Сергей РЕБРОВ: «Для меня это новый опыт. Благодарю Канаду за приглашение»

Тренер ждет двух контрольных матчей

07 июня 2025, 18:55 | Обновлено 07 июня 2025, 19:56
460
1
Сергей РЕБРОВ: «Для меня это новый опыт. Благодарю Канаду за приглашение»
УАФ. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров на странице в Instagram поблагодарил Федерацию футбола Канады за приглашение на турнир, а также отметил новый для себя опыт проведения общей пресс-конференции тренеров Канады, Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара.

«Насыщенный день перед игрой. Новый опыт для меня в виде проведения совместной пресс-конференции тренеров вместе с наставниками Канады, Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара».

«Еще раз благодарим Канаду за приглашение сыграть на их турнире. Уверен, что для нас эти два матча будут очень полезными перед началом осенней квалификации к чемпионату мира, поэтому готовимся и ждем сегодняшней встречи», – отметил Ребров.

Сборная Украины 7 и 10 июня сыграет против Канады и Новой Зеландии.

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Иван Зинченко Источник: Boxingtime.ua
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apepa
Физрук когда ты уже уйдёшь из сборной?? Об этом тебя просит вся Украина!
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