Германия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча за третье место Лиги наций 8 июня в 16:00 по Киеву
8 июня состоится матч за третье место Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Франции.
Поединок состоится на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Подопечные Юлиана Нагельсманна стартовали в плей-офф с противостояния против Италии, которое выиграли с общим счетом 5:4 (2:1, 3:3). А в полуфинале немцы потерпели поражение от Португалии 1:2.
Коллектив Дидье Дешама в четвертьфинале встретился с Хорватией. Победу серебряные призеры чемпионата мира добыли в серии пенальти после ответного матча (0:2, 2:0) со счетом 5:4. В полуфинальном поединке французы в голевом триллере уступили Испании 4:5.
Франция становилась победителем ЛН в кампании 2020/21. Германия поборется за свою первую награду этих соревнований.
Германия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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