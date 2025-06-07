8 июня состоится матч за третье место Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Франции.

Поединок состоится на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

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Подопечные Юлиана Нагельсманна стартовали в плей-офф с противостояния против Италии, которое выиграли с общим счетом 5:4 (2:1, 3:3). А в полуфинале немцы потерпели поражение от Португалии 1:2.

Коллектив Дидье Дешама в четвертьфинале встретился с Хорватией. Победу серебряные призеры чемпионата мира добыли в серии пенальти после ответного матча (0:2, 2:0) со счетом 5:4. В полуфинальном поединке французы в голевом триллере уступили Испании 4:5.

Франция становилась победителем ЛН в кампании 2020/21. Германия поборется за свою первую награду этих соревнований.

Германия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.