Чемпионат мира07 июня 2025, 17:26 | Обновлено 07 июня 2025, 17:44
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Впервые вышли на ЧМ. Игроки сборной получат китайские машины
Узбекистан не оставил футболистов без подарков
07 июня 2025, 17:26 | Обновлено 07 июня 2025, 17:44
1537
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил о том, что все игроки национальной сборной получат подарки за историческое достижение – выход на чемпионат мира.
Узбекистан на днях оформил прямую путевку на ЧМ-2026.
Сообщается, что футболисты получат по китайскому автомобилю марки BYD, а также медали и грамоты.
Сборная Узбекистана стала десятой национальной командой, которая уже оформила выход в финальную часть ЧМ-2026 в Канаде, США и Мексике.
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ніяка грамота не зрівняється з китайською автівкою, хіба що по гнучкості, та і надійності
Ніяка автівка не зрівняється з грамотою)
BYD - классные автомобили. Хочу купить себе китайскую электричку BYD.
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