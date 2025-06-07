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Чемпионат мира
07 июня 2025, 17:26 | Обновлено 07 июня 2025, 17:44
1537
3

Впервые вышли на ЧМ. Игроки сборной получат китайские машины

Узбекистан не оставил футболистов без подарков

07 июня 2025, 17:26 | Обновлено 07 июня 2025, 17:44
1537
3
Впервые вышли на ЧМ. Игроки сборной получат китайские машины
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил о том, что все игроки национальной сборной получат подарки за историческое достижение – выход на чемпионат мира.

Узбекистан на днях оформил прямую путевку на ЧМ-2026.

Сообщается, что футболисты получат по китайскому автомобилю марки BYD, а также медали и грамоты.

Сборная Узбекистана стала десятой национальной командой, которая уже оформила выход в финальную часть ЧМ-2026 в Канаде, США и Мексике.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Узбекистана по футболу
Иван Зинченко Источник: Telegram
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Puppet_master
ніяка грамота не зрівняється з китайською автівкою, хіба що по гнучкості, та і надійності
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+2
Mark4854590
Ніяка автівка не зрівняється з грамотою)
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+2
Перший Серед Рівних
BYD - классные автомобили. Хочу купить себе китайскую электричку BYD.
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-4
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