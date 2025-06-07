Впервые вышли на ЧМ. Игроки сборной получат китайские машины

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил о том, что все игроки национальной сборной получат подарки за историческое достижение – выход на чемпионат мира.

Узбекистан на днях оформил прямую путевку на ЧМ-2026.

Сообщается, что футболисты получат по китайскому автомобилю марки BYD, а также медали и грамоты.

Сборная Узбекистана стала десятой национальной командой, которая уже оформила выход в финальную часть ЧМ-2026 в Канаде, США и Мексике.