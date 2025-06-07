8 июня сборные Германии и Франции на МХП-Арене в Штутгарте проведут матче за третье место Лиги наций сезона 2024/25.

Главным арбитром поединка будет Иван Кружляк из Словении. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

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В полуфинале турнира немцы уступили Португалии 1:2, а французы потерпели поражение от испанцев – 4:5.

Франция становилась победителем ЛН в кампании 2020/21. Германия поборется за свою первую награду этих соревнований.

Где смотреть онлайн матч за третье место Лиги наций Германия – Франция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.