Где смотреть онлайн матч за третье место Лиги наций Германия – Франция
Поединок состоится 8 июня в Штутгарте и начнется в 16:00 по Киеву
8 июня сборные Германии и Франции на МХП-Арене в Штутгарте проведут матче за третье место Лиги наций сезона 2024/25.
Главным арбитром поединка будет Иван Кружляк из Словении. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В полуфинале турнира немцы уступили Португалии 1:2, а французы потерпели поражение от испанцев – 4:5.
Франция становилась победителем ЛН в кампании 2020/21. Германия поборется за свою первую награду этих соревнований.
Где смотреть онлайн матч за третье место Лиги наций Германия – Франция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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