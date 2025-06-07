ВИДЕО. Слова Криштиану Роналду перед финалом Лиги наций
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В воскресенье, 8 июня, сборные Португалии и Испании встретятся в финальном матче Лиги наций-2024/25.
Поединок состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В полуфиналах турнира Португалия с решающим голом Криштиану Роналду одержала волевую победу над Германией (2:1), а Испания в сверхрезультативном матче-триллере одолела Францию (5:4).
Вашему вниманию предматчевые комментарии Криштиану Роналду.
ВИДЕО. Слова Криштиану Роналду перед финалом Лиги наций
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