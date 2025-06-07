Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Слова Криштиану Роналду перед финалом Лиги наций
Лига наций
07 июня 2025, 16:38 |
306
0

ВИДЕО. Слова Криштиану Роналду перед финалом Лиги наций

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

07 июня 2025, 16:38 |
306
0
ВИДЕО. Слова Криштиану Роналду перед финалом Лиги наций
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 8 июня, сборные Португалии и Испании встретятся в финальном матче Лиги наций-2024/25.

Поединок состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В полуфиналах турнира Португалия с решающим голом Криштиану Роналду одержала волевую победу над Германией (2:1), а Испания в сверхрезультативном матче-триллере одолела Францию (5:4).

Вашему вниманию предматчевые комментарии Криштиану Роналду.

ВИДЕО. Слова Криштиану Роналду перед финалом Лиги наций

По теме:
Мбаппе признался, кому бы отдал Золотой мяч 2025
Где смотреть онлайн матч за третье место Лиги наций Германия – Франция
Роналду рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч в 2025 году
Криштиану Роналду сборная Испании по футболу сборная Португалии по футболу Лига наций Португалия - Испания Ламин Ямаль видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Канада – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 07 июня 2025, 15:16 0
Канада – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Канада – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 7 июня в 22:30 по Киеву

Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Футбол | 07 июня 2025, 06:05 8
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии

Вечером 6 марта состоялись матчи 3-го тура отбора на чемпионат мира 2026

РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
Футбол | 07.06.2025, 00:23
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Футбол | 07.06.2025, 04:40
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Поздравил Мудрика с победой в Лиге конференций»
Футбол | 07.06.2025, 15:44
Георгий СУДАКОВ: «Поздравил Мудрика с победой в Лиге конференций»
Георгий СУДАКОВ: «Поздравил Мудрика с победой в Лиге конференций»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
06.06.2025, 07:42 8
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для этого боксера все очень плохо закончится»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для этого боксера все очень плохо закончится»
06.06.2025, 04:08
Бокс
Не Дембеле. Известен новый фаворит на Золотой мяч
Не Дембеле. Известен новый фаворит на Золотой мяч
06.06.2025, 10:40 1
Футбол
Анчелотти назвал лучшего игрока, которого когда-либо тренировал
Анчелотти назвал лучшего игрока, которого когда-либо тренировал
06.06.2025, 04:26
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
07.06.2025, 08:15 14
Бокс
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
06.06.2025, 04:44
Бокс
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
06.06.2025, 23:25 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем