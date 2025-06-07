Лидер Шахтера о выходе в Лигу Европы: «Есть разочарование»
Судаков огорчен, что команда не вышла в группу Лиги Европы
Хавбек Шахтера Георгий Судаков признал, что следил за результатом финала Кубка Хорватии между Риекой и Славен Булупо.
Победа Риеки оставила украинскую команду без прямого выхода в группу Лиги Европы, куда отправилось Динамо Загреб.
«С новым тренером Ардой Тураном еще не общался. Знаю, что из отпуска команда выходит 19 июня, а тем, кто был в сборной, тем дали время до 24 июня».
«Финал Кубка Хорватии? Не смотрел, но мониторил счет, следил. Конечно, есть разочарование», – сказал Судаков.
Команде придется начинать путь в Лиге Европы с первого раунда квалификации.
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