Лидер Шахтера о выходе в Лигу Европы: «Есть разочарование»

Хавбек Шахтера Георгий Судаков признал, что следил за результатом финала Кубка Хорватии между Риекой и Славен Булупо.

Победа Риеки оставила украинскую команду без прямого выхода в группу Лиги Европы, куда отправилось Динамо Загреб.

«С новым тренером Ардой Тураном еще не общался. Знаю, что из отпуска команда выходит 19 июня, а тем, кто был в сборной, тем дали время до 24 июня».

«Финал Кубка Хорватии? Не смотрел, но мониторил счет, следил. Конечно, есть разочарование», – сказал Судаков.

Команде придется начинать путь в Лиге Европы с первого раунда квалификации.