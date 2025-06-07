СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В субботу, 7 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Андорра – Англия
21:45 Финляндия – Нидерланды
22:30 Канада – Украина
ТЕННИС
16:10 Арина Соболенко – Коко Гауфф
КИБЕРСПОРТ
18:00 FALCONS – B8
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