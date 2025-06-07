СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июня

В субботу, 7 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Андорра – Англия

100.0 – 25.00 – 1.03

21:45 Финляндия – Нидерланды

12.60 – 6.05 – 1.30

22:30 Канада – Украина

2.23 – 3.51 – 3.47

ТЕННИС

16:10 Арина Соболенко – Коко Гауфф

1.42 – 2.92

КИБЕРСПОРТ

18:00 FALCONS – B8

1.26 – 3.98

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