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07 июня 2025, 16:10 |
47
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

07 июня 2025, 16:10 |
47
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июня
УАФ. Сергей Ребров

В субботу, 7 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Андорра – Англия

Ggbet 100.0 – 25.00 – 1.03

21:45 Финляндия – Нидерланды

Ggbet 12.60 – 6.05 – 1.30

22:30 Канада – Украина

Ggbet 2.23 – 3.51 – 3.47

ТЕННИС

16:10 Арина Соболенко – Коко Гауфф

Ggbet 1.42 – 2.92

КИБЕРСПОРТ

18:00 FALCONS – B8

Ggbet 1.26 – 3.98

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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