«Могу точно сказать». Таловеров – об отсутствии Мудрика в сборной

Центральный защитник сборной и английского «Плимута» Максим Таловеров высказался об отсутствии в лагере национальной команды вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, который сейчас отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста:

«Да, отсутствие Мудрика ощущается на 100%. Мудрик – игрок топ-класса. Думаю, его потеря ощущается не только в сборной, но и в «Челси». Потому что это такой футболист, который может изменить ход матча за одну атаку. Ему не нужно много времени, чтобы это сделать.

В сборной его очень не хватает и в бытовом плане лично для меня. Это мой близкий друг. Мы всегда вместе после тренировок за пределами поля, всегда общаемся, рассказываем истории друг другу, смотрим что-то вместе, какой-то другой вид спорта, проводим время вместе в сборной.

Поэтому да, на данный момент нам его не хватает как на поле, так и вне поля. Мы все очень надеемся, что как можно быстрее это уже решится и наш друг и партнер по команде появится на футбольном поле и будет помогать как «Челси», так и сборной Украины. Могу точно сказать, что за ним скучает вся команда и, думаю, все фанаты футбола тоже. Мы его очень ждем».