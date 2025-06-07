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  4. «Могу точно сказать». Таловеров – об отсутствии Мудрика в сборной
Чемпионат мира
07 июня 2025, 16:18 |
591
3

«Могу точно сказать». Таловеров – об отсутствии Мудрика в сборной

Защитник сборной Украины скучает по своему другу

07 июня 2025, 16:18 |
591
3
«Могу точно сказать». Таловеров – об отсутствии Мудрика в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Центральный защитник сборной и английского «Плимута» Максим Таловеров высказался об отсутствии в лагере национальной команды вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, который сейчас отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста:

«Да, отсутствие Мудрика ощущается на 100%. Мудрик – игрок топ-класса. Думаю, его потеря ощущается не только в сборной, но и в «Челси». Потому что это такой футболист, который может изменить ход матча за одну атаку. Ему не нужно много времени, чтобы это сделать.

В сборной его очень не хватает и в бытовом плане лично для меня. Это мой близкий друг. Мы всегда вместе после тренировок за пределами поля, всегда общаемся, рассказываем истории друг другу, смотрим что-то вместе, какой-то другой вид спорта, проводим время вместе в сборной.

Поэтому да, на данный момент нам его не хватает как на поле, так и вне поля. Мы все очень надеемся, что как можно быстрее это уже решится и наш друг и партнер по команде появится на футбольном поле и будет помогать как «Челси», так и сборной Украины. Могу точно сказать, что за ним скучает вся команда и, думаю, все фанаты футбола тоже. Мы его очень ждем».

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Максим Таловеров Михаил Мудрик сборная Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
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Комментарии 3
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EGOR Clubov
За ним нудьгує..А що так можна?Сумує може?
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0
GloryUkraine
Та що там вирішиться?
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-1
Pop
Його втрата відчувається в Челсі во сказанув, як відрізав! Дійсно Таловеров топчик, не дарма грає в третьому дивізіоні Англії , одним словом - легенда
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-2
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