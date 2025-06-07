Георгий СУДАКОВ: «Поздравил Мудрика с победой в Лиге конференций»
Мудрик пока не может помочь национальной команде
Хавбек Шахтера Георгий Судаков, находясь в расположении сборной Украины, отвечал на вопросы журналиста УАФ и подтвердил, что поздравил Михаила Мудрика с победой Челси в финале Лиги конференции.
Мудрик сейчас дисквалифицирован из-за ситуации с допингом.
«Мне кажется, уже все успели выиграть звание Лев матча, кроме меня. У кого больше всех в сборной? Я думаю, что у Миши Мудрика».
«Конечно, поздравил его с победой Челси в Лиге конференций», – сказал Судаков.
Мудрик до дисквалификации был одним из лидеров Челси в этом турнире, успев забить три гола и сделав три результативные передачи. Игрок получил медаль по итогам финала.
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