Георгий СУДАКОВ: «Поздравил Мудрика с победой в Лиге конференций»

Хавбек Шахтера Георгий Судаков, находясь в расположении сборной Украины, отвечал на вопросы журналиста УАФ и подтвердил, что поздравил Михаила Мудрика с победой Челси в финале Лиги конференции.

Мудрик сейчас дисквалифицирован из-за ситуации с допингом.

«Мне кажется, уже все успели выиграть звание Лев матча, кроме меня. У кого больше всех в сборной? Я думаю, что у Миши Мудрика».

«Конечно, поздравил его с победой Челси в Лиге конференций», – сказал Судаков.

Мудрик до дисквалификации был одним из лидеров Челси в этом турнире, успев забить три гола и сделав три результативные передачи. Игрок получил медаль по итогам финала.