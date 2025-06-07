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  4. Георгий СУДАКОВ: «Поздравил Мудрика с победой в Лиге конференций»
Лига конференций
07 июня 2025, 15:44 | Обновлено 07 июня 2025, 16:06
548
7

Георгий СУДАКОВ: «Поздравил Мудрика с победой в Лиге конференций»

Мудрик пока не может помочь национальной команде

07 июня 2025, 15:44 | Обновлено 07 июня 2025, 16:06
548
7
Георгий СУДАКОВ: «Поздравил Мудрика с победой в Лиге конференций»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек Шахтера Георгий Судаков, находясь в расположении сборной Украины, отвечал на вопросы журналиста УАФ и подтвердил, что поздравил Михаила Мудрика с победой Челси в финале Лиги конференции.

Мудрик сейчас дисквалифицирован из-за ситуации с допингом.

«Мне кажется, уже все успели выиграть звание Лев матча, кроме меня. У кого больше всех в сборной? Я думаю, что у Миши Мудрика».

«Конечно, поздравил его с победой Челси в Лиге конференций», – сказал Судаков.

Мудрик до дисквалификации был одним из лидеров Челси в этом турнире, успев забить три гола и сделав три результативные передачи. Игрок получил медаль по итогам финала.

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Михаил Мудрик Георгий Судаков Челси Шахтер Донецк Лига конференций сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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Комментарии 7
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Simar_kr
Це такий троллінг?
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+2
sania
Біба і Боба.....
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+1
mini.f
Ничего удивительного, они все курят одинаковую травку, потому и ход мыслей одинаков...
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0
Burevestnik
Як справи з трансфером у Судакова?
Щось давно нічого не пишуть.
Він вже підписав контракт з Наполі
чи ще вагається?
Може вболівальники Шахтаря щось напишуть...
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0
wojsergivan
один мудак поздравил другого два мудака из кротофермы- пара
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-1
Pop
два легенди
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-3
Олександр
Тільки не треба щоб мудрик допомагав збірній. Без нього краще 
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-4
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