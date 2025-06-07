«Говорит: «Я великий». Сабо объяснил, почему Шевченко провалился в Челси

Бывший главный тренер национальной сборной Украины и ряда украинских футбольных клубов Йожеф Сабо объяснил, почему легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко провалился в лондонском «Челси»:

«Он был хорош, он в «Милане» здорово играл. Он совершил ошибки, потому что из-за своей жены уехал в Лондон. Почему там не пошло? Тренер... Что-то такое пошло. Потому что он приехал, говорит: «Я великий», все такое, а там говорят: «Нет, посиди».

Ранее Йожеф Сабо высказался о приходе Андрея Шевченко на пост президента УАФ.