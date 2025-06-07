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  4. «Говорит: «Я великий». Сабо объяснил, почему Шевченко провалился в Челси
Англия
07 июня 2025, 15:06 |
552
3

«Говорит: «Я великий». Сабо объяснил, почему Шевченко провалился в Челси

Бывший главный тренер сборной Украины высказался о лондонском этапе карьеры легенды

07 июня 2025, 15:06 |
552
3
«Говорит: «Я великий». Сабо объяснил, почему Шевченко провалился в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший главный тренер национальной сборной Украины и ряда украинских футбольных клубов Йожеф Сабо объяснил, почему легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко провалился в лондонском «Челси»:

«Он был хорош, он в «Милане» здорово играл. Он совершил ошибки, потому что из-за своей жены уехал в Лондон. Почему там не пошло? Тренер... Что-то такое пошло. Потому что он приехал, говорит: «Я великий», все такое, а там говорят: «Нет, посиди».

Ранее Йожеф Сабо высказался о приходе Андрея Шевченко на пост президента УАФ.

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Йожеф Сабо Андрей Шевченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси
Дмитрий Вус Источник
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Комментарии 3
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vazazh
Та тому, що завжди було гівном, то комуняцкою шлейкою, яка не співала гімн України, то ніколи не розмовляло уераїнською (з деревні на Київщіні родом), так само і Челсі - що йому там було робити? Це не його стиль гри в АПЛ, сидіти треба було в мілані, а не лізати органи дружині.
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Leon LeGa
Да просто тогда звездой был Дрогба, соревнование с которым Шева проиграл.
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