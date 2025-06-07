Ребров рассказал, почему сборной Украине будет легче играть матчи осенью

7 июня сборная Украины сыграет первый товарищеский матч на турнире Canadian Shield 2025, который состоится в Торонто. В 22:30 «сине-желтые» встретятся с организаторами – командой Канады.

Накануне этого противостояния главный тренер украинской сборной Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов, а также признался, что ему удобнее играть поединки предстоящего отбора к чемпионату мира осенью:

– Украина в отборе к ЧМ-2026 попала в короткую группу, и за осень будут сыграны все шесть матчей. Возможно, это даже удобнее тренерам: сфокусироваться на короткое время, а не растягивать поединки на год. Какое у вас мнение?

– Считаю, что нам будет легче, ведь игроки более-менее будут в тонусе. Если играть сейчас официальные матчи – очень много травм, очень много уставших футболистов. В Украине логистика сейчас очень тяжелая. Поэтому, считаю, лучше начинать позже, когда наши гранды пройдут и, надеюсь, будут играть квалификацию в еврокубках. И начнутся почти все чемпионаты. Именно поэтому считаю, что лучше начинать матчи позже, – считает Ребров.

Вторым соперником «сине-желтых» станет команда Новой Зеландии. Оба поединка состоятся на стадионе BMO Field, который в 2026 году будет принимать поединки финальной части чемпионата мира.