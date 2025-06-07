Синнер не проигрывает соперникам 29 сетов подряд на турнирах Большого шлема

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер продолжает бить рекорды на Открытом чемпионате Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

После яркой победы над Новаком Джоковичем в полуфинале Ролан Гаррос он вышел в финал парижского мейджора, не проиграв ни одного сета за весь турнир.

Более того, на Открытом чемпионате Австралии 2025 он уступил своим соперникам всего два сета – по одному в матчах против Тристана Скулкейта и Хольгера Руне.

Фактически, с момента проигранного сета датчанину он выиграл 29 сетов подряд на турнирах Большого шлема, сравнявшись по этому показателю с Рафаэлем Надалем в 2017 году и Новаком Джоковичем в 2023-м. Впереди него остаются Джон Макинрой в 1984 году (35 сетов), Рафаэль Надаль в период с 2020 по 2021 годы (35 сетов) и Роджер Федерер в 2006–2007 годах (36 сетов).