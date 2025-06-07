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  4. Синнер не проигрывает соперникам 29 сетов подряд на турнирах Большого шлема
Ролан Гаррос
07 июня 2025, 14:00 | Обновлено 07 июня 2025, 14:02
166
0

Синнер не проигрывает соперникам 29 сетов подряд на турнирах Большого шлема

Итальянский теннисист продолжает бить рекорды

07 июня 2025, 14:00 | Обновлено 07 июня 2025, 14:02
166
0
Синнер не проигрывает соперникам 29 сетов подряд на турнирах Большого шлема
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер продолжает бить рекорды на Открытом чемпионате Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

После яркой победы над Новаком Джоковичем в полуфинале Ролан Гаррос он вышел в финал парижского мейджора, не проиграв ни одного сета за весь турнир.

Более того, на Открытом чемпионате Австралии 2025 он уступил своим соперникам всего два сета – по одному в матчах против Тристана Скулкейта и Хольгера Руне.

Фактически, с момента проигранного сета датчанину он выиграл 29 сетов подряд на турнирах Большого шлема, сравнявшись по этому показателю с Рафаэлем Надалем в 2017 году и Новаком Джоковичем в 2023-м. Впереди него остаются Джон Макинрой в 1984 году (35 сетов), Рафаэль Надаль в период с 2020 по 2021 годы (35 сетов) и Роджер Федерер в 2006–2007 годах (36 сетов).

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Янник Синнер Рафаэль Надаль Новак Джокович Джон Макинрой Роджер Федерер статистика
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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