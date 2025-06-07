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Чемпионат мира
07 июня 2025, 13:38 | Обновлено 07 июня 2025, 13:39
166
0

ВИДЕО. Слова Реброва и Зинченко перед матчем Канада – Украина

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07 июня 2025, 13:38 | Обновлено 07 июня 2025, 13:39
166
0
ВИДЕО. Слова Реброва и Зинченко перед матчем Канада – Украина
Коллаж Sport.ua

Сборная Украины проведет матч против Канады в рамках Canadian Shield 7 июня в 22:00. 10 июня подопечные Сергея Реброва проведут второй и заключительный матч турнира Canadian Shield – против сборной Новой Зеландии. Стартовый свисток арбитра поединка прозвучит в 23:50 по киевскому времени. К слову, матч против Канады станет вторым в истории – первая игра, которая состоялась 8 октября 2010 года, закончилась ничьей 2:2.

Вашему вниманию предматчевые комментарии главного тренера сборной Сергея Реброва и игрока Александра Зинченко.

ВИДЕО. Слова Реброва и Зинченко перед матчем Канада – Украина

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Канады по футболу Канада - Украина Canadian Shield Александр Зинченко видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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