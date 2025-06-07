Сборная Украины проведет матч против Канады в рамках Canadian Shield 7 июня в 22:00. 10 июня подопечные Сергея Реброва проведут второй и заключительный матч турнира Canadian Shield – против сборной Новой Зеландии. Стартовый свисток арбитра поединка прозвучит в 23:50 по киевскому времени. К слову, матч против Канады станет вторым в истории – первая игра, которая состоялась 8 октября 2010 года, закончилась ничьей 2:2.

Вашему вниманию предматчевые комментарии главного тренера сборной Сергея Реброва и игрока Александра Зинченко.

ВИДЕО. Слова Реброва и Зинченко перед матчем Канада – Украина