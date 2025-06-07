Исторические финалы на Ролан Гаррос 2025. Такого не было в Париже 41 год
И у мужчин, и у женщин трофеи разыграют первые и вторые ракетки мира
Впервые с 1984 года финалах на Открытом чемпионате Франции 2025 в мужском и женском одиночном разрядах сыграют первые и вторые ракетки мира.
У женщин 7 июня за трофей поборются Арина Соболенко и Коко Гауфф (США), а у мужчин 8 числа титул разыграют Янник Синнер (Италия) и Карлос Алькарас (Испания).
В 1984 на Ролан Гаррос лидер мирового рейтинга американец Джон Макинрой проиграл Ивану Лендлу (Чехия), а первая ракетка Мартина Навратилова (США) одолела американку Крис Эверт.
Что касается всех турниров Grand Slam, то в последний раз два лучших теннисиста и две лучших теннисистки планет встречались в финалах в 2013 году на US Open: Новак Джокович (Сербия) проиграл Рафаэлю Надалю (Испания), а Серена Уильямс (США) выиграла у Виктории Азаренко.
Ролан Гаррос 2025. Финалы
- Женский одиночный разряд: Арина Соболенко [1] – Коко Гауфф [2] (07.06.2025, 16:00)
- Мужской одиночный разряд: Янник Синнер [1] – Карлос Алькарас [2] (08.06, 16:00)
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