Исторические финалы на Ролан Гаррос 2025. Такого не было в Париже 41 год

Впервые с 1984 года финалах на Открытом чемпионате Франции 2025 в мужском и женском одиночном разрядах сыграют первые и вторые ракетки мира.

У женщин 7 июня за трофей поборются Арина Соболенко и Коко Гауфф (США), а у мужчин 8 числа титул разыграют Янник Синнер (Италия) и Карлос Алькарас (Испания).

В 1984 на Ролан Гаррос лидер мирового рейтинга американец Джон Макинрой проиграл Ивану Лендлу (Чехия), а первая ракетка Мартина Навратилова (США) одолела американку Крис Эверт.

Что касается всех турниров Grand Slam, то в последний раз два лучших теннисиста и две лучших теннисистки планет встречались в финалах в 2013 году на US Open: Новак Джокович (Сербия) проиграл Рафаэлю Надалю (Испания), а Серена Уильямс (США) выиграла у Виктории Азаренко.

Ролан Гаррос 2025. Финалы