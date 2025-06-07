ФОТО. Рома объявила о смене логотипа. Также будет новый стадион
Семья Фридкинов начинает новую эру в истории клуба
Римская «Рома» официально объявила о постепенном возвращении исторического логотипа клуба.
Полная смена нынешней клубной эмблемы состоится в 2027 году, в честь столетия клуба.
Также в обращении к фанатам команды владельцы римской «Ромы» объявили, что в будущем планируют построить для команды новый стадион.
В сезоне Серии А 2024/25 «Рома» заняла 5-е место в турнирной таблице, набрав 69 очков в 38 матчах.
Ранее стали известны трансферные планы Джан Пьеро Гасперини на посту главного тренера «Ромы».
Messaggio di fine stagione della Proprietà— AS Roma (@OfficialASRoma) June 7, 2025
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