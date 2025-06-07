ФОТО. Рома объявила о смене логотипа. Также будет новый стадион

Римская «Рома» официально объявила о постепенном возвращении исторического логотипа клуба.

Полная смена нынешней клубной эмблемы состоится в 2027 году, в честь столетия клуба.

Также в обращении к фанатам команды владельцы римской «Ромы» объявили, что в будущем планируют построить для команды новый стадион.

В сезоне Серии А 2024/25 «Рома» заняла 5-е место в турнирной таблице, набрав 69 очков в 38 матчах.

Ранее стали известны трансферные планы Джан Пьеро Гасперини на посту главного тренера «Ромы».