Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Рома объявила о смене логотипа. Также будет новый стадион
Италия
07 июня 2025, 13:17 | Обновлено 07 июня 2025, 13:18
856
1

ФОТО. Рома объявила о смене логотипа. Также будет новый стадион

Семья Фридкинов начинает новую эру в истории клуба

07 июня 2025, 13:17 | Обновлено 07 июня 2025, 13:18
856
1
ФОТО. Рома объявила о смене логотипа. Также будет новый стадион
Getty Images/Global Images Ukraine

Римская «Рома» официально объявила о постепенном возвращении исторического логотипа клуба.

Полная смена нынешней клубной эмблемы состоится в 2027 году, в честь столетия клуба.

Также в обращении к фанатам команды владельцы римской «Ромы» объявили, что в будущем планируют построить для команды новый стадион.

В сезоне Серии А 2024/25 «Рома» заняла 5-е место в турнирной таблице, набрав 69 очков в 38 матчах.

Ранее стали известны трансферные планы Джан Пьеро Гасперини на посту главного тренера «Ромы».

По теме:
Что ждет Артема? Гасперини принял решение о будущем Довбика
Плохие новости для Довбика. Известны трансферные планы Гасперини в Роме
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала тренера, который вылетел из АПЛ
Дэн Фридкин Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу стадионы логотип
Дмитрий Вус Источник: ФК Рома
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо покинул Испанию и должен вернуться в Киев
Футбол | 07 июня 2025, 10:55 3
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо покинул Испанию и должен вернуться в Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо покинул Испанию и должен вернуться в Киев

«Гранада» объявила об уходе грузинского вингера Георгия Цитаишвили

Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Футбол | 06 июня 2025, 23:25 28
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию

Игра получилась очень скучной, но удалось перед Евро выиграть

Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Футбол | 07.06.2025, 04:40
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
Бокс | 07.06.2025, 08:15
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
Спортивный суд заставил российский клуб заплатить деньги украинской команде
Футбол | 07.06.2025, 12:43
Спортивный суд заставил российский клуб заплатить деньги украинской команде
Спортивный суд заставил российский клуб заплатить деньги украинской команде
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
Стадіо Олімпіко ніби в непоганому стані, чи є необхідність в побудові іншого стадіону?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов
Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов
05.06.2025, 17:05 17
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
05.06.2025, 08:33 2
Бокс
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
06.06.2025, 12:52 3
Футбол
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
07.06.2025, 06:05 7
Футбол
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
05.06.2025, 19:34 26
Футбол
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
05.06.2025, 18:33 38
Теннис
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
06.06.2025, 04:44
Бокс
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
06.06.2025, 00:25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем