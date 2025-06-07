Экс-игрок Динамо: «Самые большие надежды возлагались на Дениса Попова»

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Петрусенко поделился мнением о своем пребывании в академии «бело-синих», а также назвал тех футболистов, которые считались наиболее перспективными:

– У вас была очень мощная команда, когда вы находились в «Динамо» – Шапаренко, Леднев, Попов, Дубинчак, Булеца, Миколенко, Михайличенко, Русин, Цитаишвили. Кто все-таки отличался больше всего?

– Наверное, в то время самые большие надежды возлагались на Дениса Попова, у которого были прекрасные физические качества. Потом и Виталий Миколенко начал очень быстро прогрессировать.

В то время тренером первой команды «Динамо» был Александр Хацкевич, и я помню, как он выпустил Виталия на позицию левого защитника в товарищеской игре. И хотя в нашей команде Миколенко играл в центре защиты, на позиции слева в обороне он смотрелся очень прилично, а со временем стал основным в первой команде. Очень ясно помню тот момент.

Также большие надежды подавал Николай Шапаренко. Он выделялся в этом возрасте очень сильно, хотя все игроки, которых ты перечислил, были высокого уровня. Но если называть тройку, то это Попов, Шапаренко и Миколенко, – вспомнил Петрусенко.