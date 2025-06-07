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  4. Нагорняк поделился ожиданиями от матчей сборной Украины на Canadian Shield
Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2025, 10:39 |
82
0

Нагорняк поделился ожиданиями от матчей сборной Украины на Canadian Shield

Главный тренер «Эпицентра» дал эксклюзивное интервью для Sport.ua

07 июня 2025, 10:39 |
82
0
Нагорняк поделился ожиданиями от матчей сборной Украины на Canadian Shield
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о поединках сборной Украины на Canadian Shield 2025.

– Сергей Николаевич, какие у вас ожидания от матчей сборной Украины с Канадой и Новой Зеландией на Canadian Shield 2025?

– Вообще никаких ожиданий. Просто в Канаде поиграют в футбол. Немножко с ответственностью. Понятно, что это товарищеские игры. Может, тренеры какие–то тактические моменты могут отработать.

– Можно спрогнозировать какие результаты будут?

– Я надеюсь, что выиграют. Хотя Новая Зеландия и Канада – непростые соперники. Мы всегда хотим, чтобы сборная выигрывала. Это товарищеские игры. Они всегда дают пищу для размышлений и разных экспериментов. В официальных матчах совершенно другой уровень ответственности. Это все другое.

– Но такие футболисты, как Зинченко, который мало играл в сезоне, могут на полную выложиться?

– Кто мало играл. Зинченко. Тот же Яремчук. Хоть Роман – молодец, в конце сезона забивал. Кто еще не наелся, конечно. И молодежь! Те же Бондаренко, Мартынюк. Эти ребята могут дебютировать за сборную, а это память на всю жизнь.

– Эти парни будут бегать по максимуму на поле?

– Все будут бегать. Просто не будет боязни за результат и такой ответственности, – считает Нагорняк.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Новой Зеландии по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Канады по футболу Канада - Украина Новая Зеландия - Украина Canadian Shield Сергей Нагорняк
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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