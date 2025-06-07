Нагорняк поделился ожиданиями от матчей сборной Украины на Canadian Shield

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о поединках сборной Украины на Canadian Shield 2025.

– Сергей Николаевич, какие у вас ожидания от матчей сборной Украины с Канадой и Новой Зеландией на Canadian Shield 2025?

– Вообще никаких ожиданий. Просто в Канаде поиграют в футбол. Немножко с ответственностью. Понятно, что это товарищеские игры. Может, тренеры какие–то тактические моменты могут отработать.

– Можно спрогнозировать какие результаты будут?

– Я надеюсь, что выиграют. Хотя Новая Зеландия и Канада – непростые соперники. Мы всегда хотим, чтобы сборная выигрывала. Это товарищеские игры. Они всегда дают пищу для размышлений и разных экспериментов. В официальных матчах совершенно другой уровень ответственности. Это все другое.

– Но такие футболисты, как Зинченко, который мало играл в сезоне, могут на полную выложиться?

– Кто мало играл. Зинченко. Тот же Яремчук. Хоть Роман – молодец, в конце сезона забивал. Кто еще не наелся, конечно. И молодежь! Те же Бондаренко, Мартынюк. Эти ребята могут дебютировать за сборную, а это память на всю жизнь.

– Эти парни будут бегать по максимуму на поле?

– Все будут бегать. Просто не будет боязни за результат и такой ответственности, – считает Нагорняк.