Экс-защитник сборной Украины сделал прогноз на матч с канадцами

Сегодня сборная Украины по футболу в канадском Торонто проведет поединок с хозяевами в рамках турнира.

Бывший игрок сборной Украины Владимир Никитин эксклюзивно для Sport.ua Поделился своими ожиданиями от противостояния за океаном:

«Я считаю, что в каждом матче, даже общительном, важен результат. А в противостоянии сборных – подавно. Ведь речь идет об имидже страны на международной арене. Вот почему и настройка будет соответствующей всем участникам турнира в Торонто.

Думаю, что сегодня в старте у украинцев выйдут игроки, составляющие костяк сборной. Тем не менее, это один из этапов подготовки к

отбор на чемпионат мира. Скорее всего, вызывавшиеся вторично новички сборной и футболисты появятся на поле после перерыва.

И хотя у большинства игроков позади изнуряющий сезон, убежден, что наш тренерский штаб позаботился, чтобы они восстановились и были в должном тонусе.

Склоняюсь к тому, что основное время завершится и согласно регламенту турнира, победитель определится в серии послематчевых пенальти».

Ранее мы сообщали, что стала известна заявка сборной Украины на матч против Канады.