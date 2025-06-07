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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2025, 10:34 |
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Экс-защитник сборной Украины сделал прогноз на матч с канадцами

Владимир Никитин считает, что не обойдется без футбольной лотереи

07 июня 2025, 10:34 |
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Экс-защитник сборной Украины сделал прогноз на матч с канадцами
УАФ.

Сегодня сборная Украины по футболу в канадском Торонто проведет поединок с хозяевами в рамках турнира.

Бывший игрок сборной Украины Владимир Никитин эксклюзивно для Sport.ua Поделился своими ожиданиями от противостояния за океаном:

«Я считаю, что в каждом матче, даже общительном, важен результат. А в противостоянии сборных – подавно. Ведь речь идет об имидже страны на международной арене. Вот почему и настройка будет соответствующей всем участникам турнира в Торонто.

Думаю, что сегодня в старте у украинцев выйдут игроки, составляющие костяк сборной. Тем не менее, это один из этапов подготовки к
отбор на чемпионат мира. Скорее всего, вызывавшиеся вторично новички сборной и футболисты появятся на поле после перерыва.

И хотя у большинства игроков позади изнуряющий сезон, убежден, что наш тренерский штаб позаботился, чтобы они восстановились и были в должном тонусе.

Склоняюсь к тому, что основное время завершится и согласно регламенту турнира, победитель определится в серии послематчевых пенальти».

Ранее мы сообщали, что стала известна заявка сборной Украины на матч против Канады.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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