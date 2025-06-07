Экс-защитник сборной Украины сделал прогноз на матч с канадцами
Владимир Никитин считает, что не обойдется без футбольной лотереи
Сегодня сборная Украины по футболу в канадском Торонто проведет поединок с хозяевами в рамках турнира.
Бывший игрок сборной Украины Владимир Никитин эксклюзивно для Sport.ua Поделился своими ожиданиями от противостояния за океаном:
«Я считаю, что в каждом матче, даже общительном, важен результат. А в противостоянии сборных – подавно. Ведь речь идет об имидже страны на международной арене. Вот почему и настройка будет соответствующей всем участникам турнира в Торонто.
Думаю, что сегодня в старте у украинцев выйдут игроки, составляющие костяк сборной. Тем не менее, это один из этапов подготовки к
отбор на чемпионат мира. Скорее всего, вызывавшиеся вторично новички сборной и футболисты появятся на поле после перерыва.
И хотя у большинства игроков позади изнуряющий сезон, убежден, что наш тренерский штаб позаботился, чтобы они восстановились и были в должном тонусе.
Склоняюсь к тому, что основное время завершится и согласно регламенту турнира, победитель определится в серии послематчевых пенальти».
Ранее мы сообщали, что стала известна заявка сборной Украины на матч против Канады.
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