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  4. Кто заменит Щищенко? Слободян выбрал нового тренера для Оболони
Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 10:24 |
352
0

Кто заменит Щищенко? Слободян выбрал нового тренера для Оболони

С киевской командой будет работать Александр Антоненко

07 июня 2025, 10:24 |
352
0
Кто заменит Щищенко? Слободян выбрал нового тренера для Оболони
ФК Оболонь. Александр Слободян

Президент киевской «Оболони» Александр Слободян определился с заменой Сергея Шищенко, покинувшего расположение киевской «Оболони». Командой будет руководить Александр Антоненко.

«4 июня, я поручил Александру Антоненко исполнять обязанности главного тренера. Я верю, что Александр Сергеевич достойно справится со своими задачами и впоследствии будет утвержден на этом посту. В свою очередь, мы позаботимся, чтобы у него были профессиональные помощники, которые будут отвечать требованиям клуба.

Антоненко в свое время играл на позиции нападения в составе Оболони. Впоследствии он тренировал команду Второй лиги, где поработал с молодыми футболистами, а затем долгое время был ассистентом главного тренера основной команды. У него есть все для того, чтобы стать профессиональным, успешным тренером главной команды», – сказал Слободян

Ранее стало известно, получит ли Оболонь компенсацию за отход Шищенко

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Александр Слободян Оболонь Киев Сергей Шищенко Александр Антоненко назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
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