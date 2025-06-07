Кто заменит Щищенко? Слободян выбрал нового тренера для Оболони

Президент киевской «Оболони» Александр Слободян определился с заменой Сергея Шищенко, покинувшего расположение киевской «Оболони». Командой будет руководить Александр Антоненко.

«4 июня, я поручил Александру Антоненко исполнять обязанности главного тренера. Я верю, что Александр Сергеевич достойно справится со своими задачами и впоследствии будет утвержден на этом посту. В свою очередь, мы позаботимся, чтобы у него были профессиональные помощники, которые будут отвечать требованиям клуба.

Антоненко в свое время играл на позиции нападения в составе Оболони. Впоследствии он тренировал команду Второй лиги, где поработал с молодыми футболистами, а затем долгое время был ассистентом главного тренера основной команды. У него есть все для того, чтобы стать профессиональным, успешным тренером главной команды», – сказал Слободян

Ранее стало известно, получит ли Оболонь компенсацию за отход Шищенко