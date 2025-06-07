ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Днепра подписал контракт с клубом из Словакии

Центральный защитник Денис Тарадуда перешел из клуба «Земплин» Михаловце в «Спартак» Трнава.

24-летний украинец присоединился к бронзовому призеру чемпионата Словакии в статусе свободного агента, его контракт с предыдущим клубом действовал до июня 2025 года.

Воспитанник «Днепра» подписал со «Спартаком» трехлетний контракт. В сезоне 2024/25 Тарадуда провел за «Земплин» 33 матча на клубном уровне, в которых отметился 2 голами и 4 ассистами, а также получил 12 желтых карточек.

Спортивный директор «Спартака» Мартин Шкртел высоко оценил универсальность новичка: «Денис – это тип игрока, который подходит Спартаку как по качествам, так и по характеру. Он несгибаемый, всегда выкладывается на поле, может сыграть на любой позиции в обороне. Это большое преимущество для нас. Он в хорошем футбольном возрасте и является частью нашего курса на омоложение состава и обновление энергии».

В первом интервью в новом клубе Денис Тарадуда не скрывал эмоций: «Спартак Трнава – большой клуб, и я рад быть здесь. За спиной – хороший сезон, и я буду стараться выкладываться в каждом матче на полную. У меня есть мечта – играть в каждом матче и выступить в Лиге Европы. Потому что вы знаете какая ситуация в моей стране. Мои родители живут в Украине. И было бы здорово, если бы они увидели мою фамилию Тарадуда в еврокубках. Увидели мои эмоции. Это – самое главное для меня».

Денис Тарадуда ранее выступал за команды: Днепр, Ворскла Полтава, Волчанск, СКА-Хабаровск, ВПК-Агро Шевченковка, Нарва Транс (Эстония), Дайнава (Литва), Чахлеул (Румыния), Земплин Михаловце (Словакия).

ФОТО. Денис Тарадуда подписал контракт с клубом «Спартак» Трнава