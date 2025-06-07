ФОТО. Главная фанатка! Ламин Ямаль поделился милым фото после матча
Ламин Ямаль и его мама
После победы Испании над Францией Ламин Ямаль выложил в Instagram трогательное фото с мамой.
Она держит награду лучшего игрока матча, а сам Ямаль отметил фото эмодзи-сердцем.
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Футболист близок с семьёй — мама и младший брат часто сопровождают его на играх. Он также общается с отцом, несмотря на развод родителей.
В полуфинале Лиги наций в Штутгарте Испания обыграла Францию 5:4. Ямаль забил два гола и стал лучшим игроком матча. В финале 8 июня испанцы встретятся с Португалией.
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