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07 июня 2025, 01:40 |
68
0

ФОТО. Главная фанатка! Ламин Ямаль поделился милым фото после матча

Ламин Ямаль и его мама

07 июня 2025, 01:40 |
68
0
ФОТО. Главная фанатка! Ламин Ямаль поделился милым фото после матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал и Усман Дембеле

После победы Испании над Францией Ламин Ямаль выложил в Instagram трогательное фото с мамой.

Она держит награду лучшего игрока матча, а сам Ямаль отметил фото эмодзи-сердцем.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Футболист близок с семьёй — мама и младший брат часто сопровождают его на играх. Он также общается с отцом, несмотря на развод родителей.

В полуфинале Лиги наций в Штутгарте Испания обыграла Францию 5:4. Ямаль забил два гола и стал лучшим игроком матча. В финале 8 июня испанцы встретятся с Португалией.

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фото Ламин Ямаль Барселона сборная Испании по футболу Лига наций lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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