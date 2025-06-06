ФОТО. Бекхэм получит звание, о котором мечтал всю жизнь. Как и Виктория

Дэвид Бекхэм получит рыцарский титул — он войдёт в список наград ко Дню рождения Короля на следующей неделе, сообщает The Sun. Его супруга Виктория станет леди Бекхэм.

Бывший капитан сборной Англии и легенда «Манчестер Юнайтед» давно мечтал о рыцарстве. Он сыграл 115 матчей за Англию, активно занимается благотворительностью и сотрудничает с Фондом Короля. Их дружба с Чарльзом укрепилась, особенно после совместного визита на выставку в Челси.

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Первое представление к титулу было ещё в 2011 году, но его заблокировали из-за участия в налоговой схеме. После завершения карьеры в 2013-м и урегулирования финансовых вопросов, путь к награде снова открылся.

В 2003 году он получил Орден Британской империи от королевы Елизаветы II. Также Бекхэм стал амбассадором ЮНИСЕФ, поддерживает проекты по защите природы и помогает молодёжи. В 2023 году он посетил футбольную команду детей с синдромом Дауна и провёл для них тренировку.

Официальное подтверждение о награде появится позже в июне.