ФОТО. Ещё один громкий развод? Швайнштайгер покинул Иванович

Уже несколько месяцев ходят слухи о проблемах в браке Бастиана Швайнштайгера и Аны Иванович.

Во вторник 40-летнего футболиста заметили на пляже Майорки с неизвестной блондинкой — пара держалась за руки и целовалась, информирует издание Bild.

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Журналисты выяснили, что это 37-летняя болгарка Сильвия, живущая на острове с 2016 года. У неё есть дети от местного жителя из влиятельной семьи.

Швайнштайгер и Сильвия знакомы около двух лет — их дети учатся в одной школе. По информации Bild, между ними тесная связь, которая давно стала предметом обсуждений.

По слухам, футболист покинул виллу, где жил с Иванович, а отец детей Сильвии ушёл из семьи. Ни одна из сторон ситуацию не комментирует.