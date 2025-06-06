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06 июня 2025, 23:19 | Обновлено 06 июня 2025, 23:33
1355
0

ФОТО. Ещё один громкий развод? Швайнштайгер покинул Иванович

Бастиан Швайнштайгер полюбил другую

06 июня 2025, 23:19 | Обновлено 06 июня 2025, 23:33
1355
0
ФОТО. Ещё один громкий развод? Швайнштайгер покинул Иванович
Instagram. Бастиан Швайштайгер и Ана Иванович

Уже несколько месяцев ходят слухи о проблемах в браке Бастиана Швайнштайгера и Аны Иванович.

Во вторник 40-летнего футболиста заметили на пляже Майорки с неизвестной блондинкой — пара держалась за руки и целовалась, информирует издание Bild.

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Журналисты выяснили, что это 37-летняя болгарка Сильвия, живущая на острове с 2016 года. У неё есть дети от местного жителя из влиятельной семьи.

Швайнштайгер и Сильвия знакомы около двух лет — их дети учатся в одной школе. По информации Bild, между ними тесная связь, которая давно стала предметом обсуждений.

По слухам, футболист покинул виллу, где жил с Иванович, а отец детей Сильвии ушёл из семьи. Ни одна из сторон ситуацию не комментирует.

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фото Бастиан Швайнштайгер lifestyle Ана Иванович развод
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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