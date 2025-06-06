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  4. Доннарумма в шоке. Норвегия с Холандом забила Италии трижды за тайм
Чемпионат мира
06 июня 2025, 22:49 | Обновлено 06 июня 2025, 23:01
689
3

Доннарумма в шоке. Норвегия с Холандом забила Италии трижды за тайм

Форвард английского «Манчестер Сити» на 42-й минуте сделал счет 3:0

06 июня 2025, 22:49 | Обновлено 06 июня 2025, 23:01
689
3
Доннарумма в шоке. Норвегия с Холандом забила Италии трижды за тайм
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

6 июня проходит матч квалификации к чемпионату мира, в котором встретились сборные Норвегии и Италии.

После первого тайма скандинавская команда шокировала подопечных Лучано Спалетти. Эрлинг Холанд и его одноклубники отправили в ворота соперника три мяча.

Кроме форварда английского «Манчестер Сити» итальянцам забили Александер Серлот и Антонио Нуса. В группе I также играют команды Эстонии, Израиля и Молдовы.

Италия проводит свой первый матч в этом отборе, в то время как ее соперник играет уже третий матч. В марте этого года подопечные Столе Сольбаккена одолели Израиль (4:2) и Молдову (5:0).

Таким образом за неполных три поединка норвежцы забили уже 12 голов.

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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GroundUnder
снова каликам виноват Манчини?
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Victor673256ua
Для Норвегії це шанс після тривалої перерви знову зіграти на ЧС  
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0
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