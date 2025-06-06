Доннарумма в шоке. Норвегия с Холандом забила Италии трижды за тайм
Форвард английского «Манчестер Сити» на 42-й минуте сделал счет 3:0
6 июня проходит матч квалификации к чемпионату мира, в котором встретились сборные Норвегии и Италии.
После первого тайма скандинавская команда шокировала подопечных Лучано Спалетти. Эрлинг Холанд и его одноклубники отправили в ворота соперника три мяча.
Кроме форварда английского «Манчестер Сити» итальянцам забили Александер Серлот и Антонио Нуса. В группе I также играют команды Эстонии, Израиля и Молдовы.
Италия проводит свой первый матч в этом отборе, в то время как ее соперник играет уже третий матч. В марте этого года подопечные Столе Сольбаккена одолели Израиль (4:2) и Молдову (5:0).
Таким образом за неполных три поединка норвежцы забили уже 12 голов.
43' Erling Haaland scores!— Skye Football (@SkyeFootball) June 6, 2025
Norway 🇳🇴 3-0 Italy 🇮🇹 pic.twitter.com/e1QP0DgLsZ
🚨 Erling Haaland buteur avec la Norvège face à l’Italie ! 🇳🇴 pic.twitter.com/6EgxOt7fCg— Manchester City FR 🇫🇷 (@ManCityActu) June 6, 2025
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