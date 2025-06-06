Доннарумма в шоке. Норвегия с Холандом забила Италии трижды за тайм

6 июня проходит матч квалификации к чемпионату мира, в котором встретились сборные Норвегии и Италии.

После первого тайма скандинавская команда шокировала подопечных Лучано Спалетти. Эрлинг Холанд и его одноклубники отправили в ворота соперника три мяча.

Кроме форварда английского «Манчестер Сити» итальянцам забили Александер Серлот и Антонио Нуса. В группе I также играют команды Эстонии, Израиля и Молдовы.

Италия проводит свой первый матч в этом отборе, в то время как ее соперник играет уже третий матч. В марте этого года подопечные Столе Сольбаккена одолели Израиль (4:2) и Молдову (5:0).

Таким образом за неполных три поединка норвежцы забили уже 12 голов.

43' Erling Haaland scores!



Norway 🇳🇴 3-0 Italy 🇮🇹 pic.twitter.com/e1QP0DgLsZ — Skye Football (@SkyeFootball) June 6, 2025