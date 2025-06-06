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Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 23:04 |
1014
1

Клуб УПЛ заявил, что намерен занять в чемпионате место не ниже седьмого

Президент «Оболони» Александр Слободян рассказал об амбициях своей команды

06 июня 2025, 23:04 |
1014
1
Клуб УПЛ заявил, что намерен занять в чемпионате место не ниже седьмого
ФК Оболонь Киев

Президент киевской «Оболони» Александр Слободян прокомментировал развитие своего клуба, а также рассказал о целях и задачах на новый сезон:

«Мы на протяжении многих лет выстраивали материальную базу, создавали условия для качественного функционирования футбольного клуба. Несмотря на войну, на трудности, с которыми сталкивается промышленность, экономика Украины, производственные структуры, мы не бросаем клуб, не бросаем команду, мы продолжаем развивать это направление. Потому что мы понимаем, что футбол – это не просто вид спорта, это социальное явление, и спорт номер один в Украине – это футбол.

Наша команда в новом сезоне должна бороться за места не ниже седьмого. Учитывая уровень игроков, мы можем замахнуться на большее, чем то, что достигли в предыдущем сезоне. У нашего клуба все есть для того, чтобы успешно функционировать. У нас растут молодые футбольные звездочки, и я думаю, что скоро футбольная Украина узнает не только фамилию Марченко, но и других перспективных футболистов. У нас в команде находится целая группа качественной молодежи», – уверен Слободян.

В сезоне 2024/25 «Оболонь» набрала 32 балла и заняла 11-е место в турнирной таблице. После завершения чемпионата главный тренер «пивоваров» Сергей Шищенко покинул киевский клуб.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Александр Слободян
Николай Титюк Источник: ФК Оболонь
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Victor673256ua
Хоч ціль на сезон є. Досягнути її буде важко, але хто зна...
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