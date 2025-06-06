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Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2025, 22:38 | Обновлено 06 июня 2025, 23:07
2151
5

Никто не будет играть 180 минут. Ребров дал обещание перед матчами сборной

Наставник украинской команды сообщил, что каждый игрок получит шанс на турнире в Канаде

06 июня 2025, 22:38 | Обновлено 06 июня 2025, 23:07
2151
5
Никто не будет играть 180 минут. Ребров дал обещание перед матчами сборной
УАФ. Сергей Ребров

Сборная Украины по футболу сыграет на товарищеском турнире в Канаде, который начнется 7 июня. Участие в этих соревнованиях примут четыре страны – кроме «желто-синих» в Торонто прибыли Кот-д'Ивуар, Новая Зеландия и Канада, являющаяся организатором.

Накануне турнира главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров пообещал, что ни один футболист не сыграет 180 минут. Наставник сообщил, что каждый игрок национальной команды получит шанс:

«Некоторые игроки травмированы, некоторых мы не пригласили в сборную. Мы приглашаем новые имена и молодежь. На Евро наша команда была самой молодой. Сейчас берем еще больше молодежи, чтобы дать шанс тем, кто этого заслужил. Многие игроки из УПЛ достойны шанса в национальной команде.

Как я говорил, у нас есть два матча – никто не будет играть все 180 минут. Дадим шанс каждому футболисту. Эти игры – это подготовка к важному старту отбора на ЧМ в сентябре», – рассказал Ребров.

Товарищеский турнир в Канаде рассматривается как часть подготовки к отбору на чемпионат мира. В сентябре «желто-синие» начнут борьбу с Францией, Азербайджаном и Исландией за выход на мундиаль.

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Николай Титюк Источник: ВЗбирна
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Комментарии 5
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avk2307
Заголовок в духе спорт.юа.
Красавцы. Вообще не смотрят на свои правила публикаций
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+3
avk2307
Поправили заголовок  . Молодці
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+2
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Boodya
Ви давно читали свою редакційну політику, а саме положення про заголовки?
"Вимоги до заголовків та підзаголовків матеріалів
Заголовок та підзаголовок не можуть брехати. Категорично неприпустимі ситуації, коли в читача складається враження, що його заохотили відкрити сторінку обманом, навіть якщо це стало результатом «стиснення», спрощення фактів під обсяг заголовка. Істотне перебільшення і применшення в заголовку також сприймається, як брехня"
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+2
Gargantua81
от таких заголовков только чувство стыда
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+2
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