Никто не будет играть 180 минут. Ребров дал обещание перед матчами сборной

Сборная Украины по футболу сыграет на товарищеском турнире в Канаде, который начнется 7 июня. Участие в этих соревнованиях примут четыре страны – кроме «желто-синих» в Торонто прибыли Кот-д'Ивуар, Новая Зеландия и Канада, являющаяся организатором.

Накануне турнира главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров пообещал, что ни один футболист не сыграет 180 минут. Наставник сообщил, что каждый игрок национальной команды получит шанс:

«Некоторые игроки травмированы, некоторых мы не пригласили в сборную. Мы приглашаем новые имена и молодежь. На Евро наша команда была самой молодой. Сейчас берем еще больше молодежи, чтобы дать шанс тем, кто этого заслужил. Многие игроки из УПЛ достойны шанса в национальной команде.

Как я говорил, у нас есть два матча – никто не будет играть все 180 минут. Дадим шанс каждому футболисту. Эти игры – это подготовка к важному старту отбора на ЧМ в сентябре», – рассказал Ребров.

Товарищеский турнир в Канаде рассматривается как часть подготовки к отбору на чемпионат мира. В сентябре «желто-синие» начнут борьбу с Францией, Азербайджаном и Исландией за выход на мундиаль.

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