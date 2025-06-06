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Англия
06 июня 2025, 23:35 | Обновлено 06 июня 2025, 23:36
577
0

Легенда Челси призвал бывший клуб избавиться от Мудрика

Джон Оби Микел не видит украинца в Лондоне

06 июня 2025, 23:35 | Обновлено 06 июня 2025, 23:36
577
0
Легенда Челси призвал бывший клуб избавиться от Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Легенда лондонского «Челси» Джон Оби Микел заявил, что его бывший клуб должен избавиться от 10 игроков.

Так, в интервью The Telegraph бывший футболист сказал, что «синие» должны продать Кристофера Нкунку, Жоау Феликса, Кирнана Дьюсберри-Холла, Бенуа Бадьяшиля, Акселя Дисаси и Тосина Адарабиойо.

Также нигериец хотел бы, чтобы лондонцы отдали в аренду Трево Чалобу, Тайрика Джорджа, Марка Гиу и украинца Михаила Мудрика, который сейчас временно отстранен от футбола из-за допинга.

Микел выступал за «Челси» в период с 2006 по 2017 год. За лондонский клуб он сыграл 372 матча и забил 6 голов.

Ранее в Англии сообщили важные новости о Мудрике.

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Михаил Мудрик Джон Оби Микел Челси трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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