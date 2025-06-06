Легенда Челси призвал бывший клуб избавиться от Мудрика

Легенда лондонского «Челси» Джон Оби Микел заявил, что его бывший клуб должен избавиться от 10 игроков.

Так, в интервью The Telegraph бывший футболист сказал, что «синие» должны продать Кристофера Нкунку, Жоау Феликса, Кирнана Дьюсберри-Холла, Бенуа Бадьяшиля, Акселя Дисаси и Тосина Адарабиойо.

Также нигериец хотел бы, чтобы лондонцы отдали в аренду Трево Чалобу, Тайрика Джорджа, Марка Гиу и украинца Михаила Мудрика, который сейчас временно отстранен от футбола из-за допинга.

Микел выступал за «Челси» в период с 2006 по 2017 год. За лондонский клуб он сыграл 372 матча и забил 6 голов.

Ранее в Англии сообщили важные новости о Мудрике.