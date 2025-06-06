Легенда Челси призвал бывший клуб избавиться от Мудрика
Джон Оби Микел не видит украинца в Лондоне
Легенда лондонского «Челси» Джон Оби Микел заявил, что его бывший клуб должен избавиться от 10 игроков.
Так, в интервью The Telegraph бывший футболист сказал, что «синие» должны продать Кристофера Нкунку, Жоау Феликса, Кирнана Дьюсберри-Холла, Бенуа Бадьяшиля, Акселя Дисаси и Тосина Адарабиойо.
Также нигериец хотел бы, чтобы лондонцы отдали в аренду Трево Чалобу, Тайрика Джорджа, Марка Гиу и украинца Михаила Мудрика, который сейчас временно отстранен от футбола из-за допинга.
Микел выступал за «Челси» в период с 2006 по 2017 год. За лондонский клуб он сыграл 372 матча и забил 6 голов.
Ранее в Англии сообщили важные новости о Мудрике.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите 6 июня в 21:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании
Чемпион мира в легком весе Кейшон Дэвис вспомнил поединок против Дениса Беринчика