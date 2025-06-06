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Молодежные турниры
06 июня 2025, 20:23 | Обновлено 06 июня 2025, 21:11
1944
3

Назван стартовый состав Украины U-21 на товарищеский матч с Испанией U-21

6 июня в 21:30 состоится товарищеский матч между молодежными сборными

06 июня 2025, 20:23 | Обновлено 06 июня 2025, 21:11
1944
3
Назван стартовый состав Украины U-21 на товарищеский матч с Испанией U-21
УАФ

6 июня в 21:30 состоится товарищеский матч между молодежными сборными Испании и Украины.

Игра Испания U-21 – Украина U-21 пройдет в испанском городе Алькоркон на стадионе Санто Доминго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот спарринг рассматривается тренерским штабом Унаи Мельгосы как генеральная репетиция перед стартом Евро-2025 U-21.

Молодежная сборная Украины выступит в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

Назван стартовый состав Украины U-21 на товарищеский матч с Испанией U-21

Украина U-21: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Козык, Роман, Бражко, Волошин, Рубчинский, Очеретько, Брагару, Ванат.

Запас: Ермаков, Крапивцов, Крупский, Квасница, Вьюнник, Салюк, Батагов, Яцык, Велетень, Царенко.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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Ivan Sergeev
у кротов нету академии? Где выпускники "великой и могучей" школы им. рината ?
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0
Александр Шевченко
Ожидаемо, практический весь состав Динамо в страте. Лучшая академия клубная в Украине у Динамо. Любой родитель в Украине знает, что если вы хотите чтобы ваш ребенок стал хорошим футболистом, нужно обязательно идти в динамовскую академию, потому что остальные академии просто смешны в Украине, особенно ржавая академия на Святошино, или где-то там 
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0
Singularis
Сбылась мечта. Ждём торжества трёхзирковых!
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-4
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