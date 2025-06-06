Игрок сборной Украины может остаться без тренера. Его хочет Тоттенхэм

По информации Sky Sports, Тоттенхэм после увольнения тренера Анже Постекоглу готовится оперативно назначить нового наставника, а фаворитом назван Томас Франк из Брентфорда.

Под руководством специалиста в команде играет украинский хавбек Егор Ярмолюк.

При этом в контракте Франка есть клаусула, поэтому Тоттенхэм наморен без переговоров с Брентфордом активировать опцию и подписать договор.

Брентфорд с Франком сумел закрепиться в АПЛ. Минувший сезон команда завершила на 10-й позиции чемпионата Англии.