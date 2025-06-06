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  4. Игрок сборной Украины может остаться без тренера. Его хочет Тоттенхэм
Англия
06 июня 2025, 22:05 |
574
0

Игрок сборной Украины может остаться без тренера. Его хочет Тоттенхэм

Лондонский клуб нацелился на Томаса Франка, который тренирует Ярмолюка

06 июня 2025, 22:05 |
574
0
Игрок сборной Украины может остаться без тренера. Его хочет Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

По информации Sky Sports, Тоттенхэм после увольнения тренера Анже Постекоглу готовится оперативно назначить нового наставника, а фаворитом назван Томас Франк из Брентфорда.

Под руководством специалиста в команде играет украинский хавбек Егор Ярмолюк.

При этом в контракте Франка есть клаусула, поэтому Тоттенхэм наморен без переговоров с Брентфордом активировать опцию и подписать договор.

Брентфорд с Франком сумел закрепиться в АПЛ. Минувший сезон команда завершила на 10-й позиции чемпионата Англии.

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ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм объявил об увольнении главного тренера
Источник. Участник Лиги чемпионов от Англии остался без главного тренера
Томас Франк Тоттенхэм Брентфорд Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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