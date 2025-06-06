Англия06 июня 2025, 22:05 |
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Игрок сборной Украины может остаться без тренера. Его хочет Тоттенхэм
Лондонский клуб нацелился на Томаса Франка, который тренирует Ярмолюка
06 июня 2025, 22:05 |
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По информации Sky Sports, Тоттенхэм после увольнения тренера Анже Постекоглу готовится оперативно назначить нового наставника, а фаворитом назван Томас Франк из Брентфорда.
Под руководством специалиста в команде играет украинский хавбек Егор Ярмолюк.
При этом в контракте Франка есть клаусула, поэтому Тоттенхэм наморен без переговоров с Брентфордом активировать опцию и подписать договор.
Брентфорд с Франком сумел закрепиться в АПЛ. Минувший сезон команда завершила на 10-й позиции чемпионата Англии.
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