Новичок Ла Лиги подписал контракт с перспективным украинским вингером

Украинский вингер Иван Третьяков подписал первый профессиональный контракт в своей карьере – 15-летний футболист будет выступать в составе испанского «Эльче».

Стоит отметить, что в услугах игрока были заинтересованы «Вильярреал» и «Бетис», но именно новичок Ла Лиги предложил лучшие условия для дальнейшего развития.

Третьяков в этом сезоне выступал в Детско-юношеской футбольной лиге Украины, где стал одним из лидеров клуба «Мункач». Вингер провел 31 матч, в которых забил 14 голов. На данный момент украинец тренируется с командой U-19.

«Эльче» набрал 77 баллов во втором по силе испанском дивизионе и завоевал путевку в Ла Лигу. Команда всего на два очка отстала от лидера Сегунды – «Леванте».

ФОТО. Украинский вингер присоединился к испанскому Эльче