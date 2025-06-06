Форвард Реала – главная цель Арсенала на лето. Клуб готов тратить деньги

По информации Sky Sports, кроме подписания центрфорварда руководство Арсенала сделало своим приоритетом подписание нападающего Реала Родриго.

Арсеналу нравится универсальность бразильца, который может сыграть как вингером, так и в центре нападения. Клуб после консультации с тренером Микелем Артетой готов приложить максимум усилия для трансфера Родриго.

24-летний игрок в прошлом сезоне забил 14 голов и сделал 10 результативных передач в 51 матче.

Пока нет информации, какие планы на Родриго у нового тренера Реала Хаби Алонсо. Ранее сообщалось, что форвард готов уйти, но сам футболист это опровергал.