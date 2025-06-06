Форвард Реала – главная цель Арсенала на лето. Клуб готов тратить деньги
Родриго стал приоритетом лондонцев
По информации Sky Sports, кроме подписания центрфорварда руководство Арсенала сделало своим приоритетом подписание нападающего Реала Родриго.
Арсеналу нравится универсальность бразильца, который может сыграть как вингером, так и в центре нападения. Клуб после консультации с тренером Микелем Артетой готов приложить максимум усилия для трансфера Родриго.
24-летний игрок в прошлом сезоне забил 14 голов и сделал 10 результативных передач в 51 матче.
Пока нет информации, какие планы на Родриго у нового тренера Реала Хаби Алонсо. Ранее сообщалось, что форвард готов уйти, но сам футболист это опровергал.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Роль украинца при новом тренере не изменится
Аргентинец перейдет в «Ньюэллс Олд Бойз»