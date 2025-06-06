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Англия
06 июня 2025, 20:33 | Обновлено 06 июня 2025, 20:45
799
0

Форвард Реала – главная цель Арсенала на лето. Клуб готов тратить деньги

Родриго стал приоритетом лондонцев

06 июня 2025, 20:33 | Обновлено 06 июня 2025, 20:45
799
0
Форвард Реала – главная цель Арсенала на лето. Клуб готов тратить деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

По информации Sky Sports, кроме подписания центрфорварда руководство Арсенала сделало своим приоритетом подписание нападающего Реала Родриго.

Арсеналу нравится универсальность бразильца, который может сыграть как вингером, так и в центре нападения. Клуб после консультации с тренером Микелем Артетой готов приложить максимум усилия для трансфера Родриго.

24-летний игрок в прошлом сезоне забил 14 голов и сделал 10 результативных передач в 51 матче.

Пока нет информации, какие планы на Родриго у нового тренера Реала Хаби Алонсо. Ранее сообщалось, что форвард готов уйти, но сам футболист это опровергал.

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Родриго Гоес Реал Мадрид Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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