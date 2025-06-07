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  4. Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Испания
07 июня 2025, 14:17 |
1911
1

Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью

Пабло Торре разозлил главного тренера

07 июня 2025, 14:17 |
1911
1
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик разгневан интервью полузащитника «сине-гранатовых» Пабло Торре, в котором тот пожаловался на несправедливо малое количество игрового времени. Об этом сообщает издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, коуч принял решение о немедленном трансфере 22-летнего футболиста. Он точно покинет клуб летом.

В сезоне 2024/25 Пабло Торре провел 14 матчей (421 игровую минуту) на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

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Барселона Ханс-Дитер Флик Пабло Торре трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник
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Комментарии 1
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Prokop_Andriy
це і проблема в Барселоні, забагато молодих виконавців які хочуть отримати свій ігровий час на полі
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