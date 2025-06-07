Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик разгневан интервью полузащитника «сине-гранатовых» Пабло Торре, в котором тот пожаловался на несправедливо малое количество игрового времени. Об этом сообщает издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, коуч принял решение о немедленном трансфере 22-летнего футболиста. Он точно покинет клуб летом.

В сезоне 2024/25 Пабло Торре провел 14 матчей (421 игровую минуту) на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.