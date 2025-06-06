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Азартные игры
06 июня 2025, 17:16 |
148
0

Клубы АПЛ рискуют лишиться до 60% спонсорских доходов

Запрет на рекламу букмекеров с 2026 года ударит по финансам 11 клубов Премьер-лиги

06 июня 2025, 17:16 |
148
0
Клубы АПЛ рискуют лишиться до 60% спонсорских доходов
Bloomberg

The Sponsor опубликовал новое исследование справедливой рыночной стоимости (FMV) спонсорства в Премьер-лиге.

В нем проанализированы спонсорские сделки всех 20 клубов – как на передней части футболок, так и на рукавах. Цель – оценить реальные рыночные значения контрактов и предотвратить завышенные сделки с аффилированными структурами, сохраняя конкуренцию в лиге.

Один из главных выводов – Manchester United теряет позиции. Из-за отсутствия в еврокубках стоимость спонсорства на футболке клуба снизилась на £13,4 млн, а на рукаве – на £3,1 млн.

Дополнительный финансовый удар ожидается с сезона 2026/27, когда вступит в силу запрет на размещение логотипов букмекерских компаний на футболках. Сейчас такие спонсоры есть у 11 клубов АПЛ, и потери от запрета могут достигать 60% их текущих спонсорских доходов.

Многие клубы уже начали искать альтернативу в криптовалютных и финтех-компаниях, однако предложения от этих брендов пока значительно уступают по суммам.

Как отмечают аналитики, спонсоры все чаще смотрят не только на масштаб бренда, но и на спортивные достижения и видимость клуба в медиа.

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Александр Гринник Источник
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