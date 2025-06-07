Плохие новости для Довбика. Известны трансферные планы Гасперини в Роме

В пятницу, 6 июня 2025 года, римская «Рома» официально объявила о назначении Джан Пьеро Гасперини на должность главного тренера первой команды клуба.

По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, новый коуч «волков» уже передал руководству свои пожелания относительно летнего трансферного окна.

Как сообщают журналисты, опытный специалист хочет получить как минимум 5 новых футболистов: центрального защитника, центрального полузащитника, флангового игрока, атакующего хавбека и центрального нападающего.

На роль нового центрфорварда рассматривается Джакомо Распадори из «Наполи». Напомним, на этой же позиции в «Роме» играет украинец Артем Довбик.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.