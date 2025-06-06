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Испания
06 июня 2025, 17:20 | Обновлено 06 июня 2025, 17:41
777
0

Назван лучший игрок сезона в Ла Лиге. Не Ямаль или Мбаппе

Рафинья стал лучшим футболистом сезона в Испании

06 июня 2025, 17:20 | Обновлено 06 июня 2025, 17:41
777
0
Назван лучший игрок сезона в Ла Лиге. Не Ямаль или Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Ла Лига по итогам сезона 2024/25 назвала лучшего игрока чемпионата Испании, которым стал вингер Барселоны Рафинья.

В голосовании он опередил одноклубников Ламина Ямала, Педри и Роберта Левандовски, а также звезд Реала Винисиуса, Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема, игрока Бетиса Иско и футболиста Атлетика Ойана Сансета.

Рафинья в минувшем сезоне Ла Лиги забил 18 голов и сделал 11 результативных передач.

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Рафинья Алькантара Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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