Назван лучший игрок сезона в Ла Лиге. Не Ямаль или Мбаппе
Рафинья стал лучшим футболистом сезона в Испании
Ла Лига по итогам сезона 2024/25 назвала лучшего игрока чемпионата Испании, которым стал вингер Барселоны Рафинья.
В голосовании он опередил одноклубников Ламина Ямала, Педри и Роберта Левандовски, а также звезд Реала Винисиуса, Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема, игрока Бетиса Иско и футболиста Атлетика Ойана Сансета.
Рафинья в минувшем сезоне Ла Лиги забил 18 голов и сделал 11 результативных передач.
R A P H I N H A. 💙🏆❤— LALIGA (@LaLiga) June 6, 2025
🥇 ¡El delantero del @FCBarcelona_es, JUGADOR DEL AÑO de #LALIGAEASPORTS! #LALIGAPLAYEROFTHESEASON #PREMIOSANUALESLALIGA
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