Назван лучший игрок сезона в Ла Лиге. Не Ямаль или Мбаппе

Ла Лига по итогам сезона 2024/25 назвала лучшего игрока чемпионата Испании, которым стал вингер Барселоны Рафинья.

В голосовании он опередил одноклубников Ламина Ямала, Педри и Роберта Левандовски, а также звезд Реала Винисиуса, Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема, игрока Бетиса Иско и футболиста Атлетика Ойана Сансета.

Рафинья в минувшем сезоне Ла Лиги забил 18 голов и сделал 11 результативных передач.