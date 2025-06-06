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Чемпионат мира
06 июня 2025, 16:34 | Обновлено 06 июня 2025, 16:37
243
0

Отбор на ЧМ-2026. Десять сборных уже вышли на чемпионат мира

А в Европе отбор только стартовал

06 июня 2025, 16:34 | Обновлено 06 июня 2025, 16:37
243
0
Отбор на ЧМ-2026. Десять сборных уже вышли на чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Отбор к ЧМ-2026 в Европе еще только начался, однако на других континентах и в других регионах некоторые сборные уже гарантировали себе выход на чемпионат мира.

Всего на ЧМ уже вышли 10 команд, в том числе три сборные получили места на турнире автоматически в качестве организаторов.

Отметим сразу двух дебютантов – сборные Узбекистана и Иордании впервые попали в финальную часть ЧМ.

Кто уже вышел на чемпионат мира

США

Сколько раз были на ЧМ: 11

Лучший результат: третье место в 1930 году

Канада

Сколько раз были на ЧМ: 2

Лучший результат: вылет на групповом этапе в 1986 и 2022 годах

Мексика

Сколько раз были на ЧМ: 17

Лучший результат: четвертьфиналы в 1970 и 1986 годах

Япония

Сколько раз были на ЧМ: 7

Лучший результат: 1/8 финала в 2002, 2010, 2018 и 2022 годах

Новая Зеландия

Сколько раз были на ЧМ: 2

Лучший результат: вылет на групповом этапе в 1982 и 2010 годах

Иран

Сколько раз были на ЧМ: 6

Лучший результат: вылет на групповом этапе в 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 и 2022 годах

Аргентина

Сколько раз были на ЧМ: 18

Лучший результат: чемпионы в 1978, 1986 и 2022 годах

ЧМ-2026 будет первым, где в финальной части турнира сыграют 48 сборных.

Узбекистан

Сколько раз были на ЧМ: не участвовали

Лучший результат: 2026

Южная Корея

Сколько раз были на ЧМ: 11

Лучший результат: четвертое место в 2002 году

Иордания

Сколько раз были на ЧМ: не участвовали

Лучший результат: 2026

Наибольшим количеством команд будет представлена Европа (16), далее идут Африка (9 сборных + одна сборная в интерконтинентальном плей-офф), Азия (8 сборных + одна сборная в интерконтинентальном плей-офф), Южная Америка (6 сборных + одна сборная в интерконтинентальном плей-офф), Северная Америка (три сборные + 2 сборные в интерконтинентальном плей-офф, США, Канада и Мексика не учитываются) и Океания (1 сборная + 1 сборная в интерконтинентальном плей-офф).

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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