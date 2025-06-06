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  4. Владимир БРАЖКО: «Хочу в национальную сборную. Пока поиграю за молодежку»
Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2025, 17:41 | Обновлено 06 июня 2025, 17:44
191
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Владимир БРАЖКО: «Хочу в национальную сборную. Пока поиграю за молодежку»

Хавбек Динамо намерен вернуть себе место в команде Реброва

06 июня 2025, 17:41 | Обновлено 06 июня 2025, 17:44
191
0
Владимир БРАЖКО: «Хочу в национальную сборную. Пока поиграю за молодежку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Спад во второй части минувшего сезона привел к тому, что полузащитник Динамо Владимир Бражко потерял место в национальной сборной.

Но игрок вернулся в молодежную команду, с которой сыграет на чемпионате Европы U-21. После этого хавбек хочет вернуться в команду Сергея Реброва.

«Почему не вызывали во взрослую сборную? Не знаю. Это решение тренера. Моя задача – играть в футбол. Поеду в молодежку, поиграю там. Такой период нужно через это пройти, чтобы потом с новыми силами попасть снова в сборную», – сказал Бражко.

В составе национальной сборной игрок успел провести 9 матчей.

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Владимир Бражко сборная Украины по футболу сборная Украины по футболу U-21 Динамо Киев
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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