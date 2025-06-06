Владимир БРАЖКО: «Хочу в национальную сборную. Пока поиграю за молодежку»

Спад во второй части минувшего сезона привел к тому, что полузащитник Динамо Владимир Бражко потерял место в национальной сборной.

Но игрок вернулся в молодежную команду, с которой сыграет на чемпионате Европы U-21. После этого хавбек хочет вернуться в команду Сергея Реброва.

«Почему не вызывали во взрослую сборную? Не знаю. Это решение тренера. Моя задача – играть в футбол. Поеду в молодежку, поиграю там. Такой период нужно через это пройти, чтобы потом с новыми силами попасть снова в сборную», – сказал Бражко.

В составе национальной сборной игрок успел провести 9 матчей.