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Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2025, 15:14 | Обновлено 06 июня 2025, 16:01
256
0

Пресс-конференция Реброва в Торонто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 июня в 23:30 коуч сборной Украины расскажет о первом матче Canadian Shield

06 июня 2025, 15:14 | Обновлено 06 июня 2025, 16:01
256
0
Пресс-конференция Реброва в Торонто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ. Сергей Ребров

6 июня в 23:30 в канадском Торонто состоится пресс-конференция Сергея Реброва, главного тренера сборной Украины.

Сине-желтая команда примет участие в международном турнире Canadian Shield 2025 с участием команд Канады, Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда сыграет против сборных Канады (7 июня в 22:30) и Новой Зеландии (11 июня в 00:00).

Подопечные Сергея Реброва ведут подготовку к квалификации чемпионата мира 2026. Матчи отборочного квартета (Украина, Франция, Азербайджан, Исландия) пройдут осенью.

Пресс-конференция Реброва в Торонто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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