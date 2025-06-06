Пресс-конференция Реброва в Торонто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
6 июня в 23:30 коуч сборной Украины расскажет о первом матче Canadian Shield
6 июня в 23:30 в канадском Торонто состоится пресс-конференция Сергея Реброва, главного тренера сборной Украины.
Сине-желтая команда примет участие в международном турнире Canadian Shield 2025 с участием команд Канады, Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинская команда сыграет против сборных Канады (7 июня в 22:30) и Новой Зеландии (11 июня в 00:00).
Подопечные Сергея Реброва ведут подготовку к квалификации чемпионата мира 2026. Матчи отборочного квартета (Украина, Франция, Азербайджан, Исландия) пройдут осенью.
Пресс-конференция Реброва в Торонто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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